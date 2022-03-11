انطلاق ماراثون الدراجات لشباب المحافظات بالمناطق السياحية في سيوة

انطلقت فعاليات الماراثون الرياضي للدرجات في سيوة، اليوم الجمعة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لشباب المحافظات، بحضور محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، وخالد عبدالحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، وخليل خليفة علي مدير إدارة الشباب والرياضة بسيوة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ماراثون الدرجات في سيوة

وقال رئيس مركز ومدينة سيوة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ماراثون الدراجات يمر من أمام المناطق السياحية والأثرية في سيوة، وانطلق من أمام معبد الإسكندر الأكبر، مرورا بمعبد أمون وختاما بعين جوبا، وذلك في إطار الأنشطة الرياضية المصاحبة لفعاليات معسكر «يلا كامب» الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

6 معسكرات للشباب في سيوة

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة، أن وزارة الشباب والرياضة تنظم 6 معسكرات للشباب من مختلف المحافظات «يلا كامب» خلال شهر مارس الحالي.

فتيات سيوة تستقبلن المشاركين في «يلا كامب»

وأشار إلى أن فتيات سيوة كن في استقبال المشاركات بالمارثوان بأزيائهن السيوية الرائعة التي تعبر عن تراث الواحة، وقدمن للمشاركين والمشاركات في المعسكر التمر السيوي، وقامت المشاركات بالتقاط الصور التذكارية مع الفتيات السيويات، وعبرن عن سعادتهن بالمشاركة في معسكر الشباب بسيوة.

مزارات سياحية لمعسكرات الشباب في سيوة

ورحب رئيس مركز ومدينة سيوة بالحضور، مؤكدا على تقديم جميع أوجه الدعم لقطاع الشباب والرياضة لتنفيذ مختلف الأنشطة والفعاليات بواحة سيوة، مما يسهم في التعريف بها وبامكاناتها الطبيعية والسياحية.

وأوضح أن معسكر الشباب والفتيات «يلا كامب» يتضمن ممارسة الرياضة بالملاعب في سيوة ورحلات لأهم المزارات السياحية التي تتمتع بها الواحة، ومنها قلعة شالي ومتحف البيت السيوي وعين كليوباترا وجبل الموتى، والمناطق الأثرية والتراثية التي تجذب المصريين والسياح من مختلف الدول للاستمتاع في سيوة.