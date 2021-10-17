رحلات سيوة واحة الجمال.. اعرف المواصلات والمزارات السياحية والفنادق

بدأ الموسم السياحي في سيوة مع شهر أكتوبر حيث تنتعش السياحة في الواحة خلال فصلي الخريف والشتاء، في الفترة من أكتوبر وحتى أول مايو من كل عام، وتستقبل سيوة رحلات من مختلف مدن ومحافظات مصر والجامعات المصرية، والسياح الأجانب من مختلف دول العالم.

ينشر «الوطن» تفاصيل رحلات سيوة وأهم الأماكن السياحية التي تشتهر بها الواحة وتجذب الزائرين من داخل وخارج مصر، والمواصلات من القاهرة الكبرى إلى سيوة، والفنان المتاحة في الواحة، وكيفية الاستمتاع بأجمل الأوقات في واحة السحر والجمال.

موقع سيوة في مصر

وتقع واحة سيوة في جنوب مرسى مطروح بحوالي 300 كم وهي من أجمل الواحات المصرية، من حيث المزارات السياحية، وأهلها الطيبين، وتتميز بالهدوء والإستجمام والمناظر الطبيعة الخلابة.

الطريق إلى سيوة

ويبلغ الطريق من القاهرة إلى سيوه حوالي 750 كيلومترات ويستغرق حوالى ما بين 8 وحتى 9 ساعات في الطريق حسب الإستراحات والأكمنة، وينقسم الطريق إلى جزئين الاول جزء من القاهرة حتى مطروح عن طريق وادي النطرون أو محور الضبعة الإقليمي، وهو من أفضل الطرق في مصر حاليا.

ويأتى بعده طريق «مرسى مطروح - سيوة» والطريق به أعمال ازدواج وتطوير ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي بتوجيهات من القيادة السياسية بتطوير واحة سيوة، في جميع القطاعات وهو ما يحدث حاليا، بدءا من الطرق والقطاعات الأخرى الزراعة والري والمياه الجوفية والسياحة والبيئة والآثار، والصناعة.

المواصلات من القاهرة إلى سيوة

ويتاح مواصلات عديدة ومنها أتوبيسات غرب الدلتا، وميكروباصات من القاهرة وحتى مطروح ومن مطروح وحتى سيوة، وهناك رحلات سياحية خاصة توفرها بعض الفنادق والمنتجعات السياحية الكبيرة للراغبين من المصريين والأجانب، كما تشتهر سيوة بالانتقالات الداخلية وهي عبارة عن التروسيكل والسيارات السوزوكي، ولا يوجد تاكسي أو أوبر، بينما سيارات الدفع الرباعي في الصحراء خلال رحلات السفاري.

أشهر أماكن سياحية في سيوة

وتشتهر سيوة بالعديد من المزارات السياحية التى تجذب الزائرين ومنها قلعة شالى «سيوة القديمة»، وعين كليوباترا، ومعبد آمون، وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وبحر الرمال الأعظم، وجزيرة فطناس، وجبل الموتى.

فنادق سيوة

وتتميز سيوة بالفنادق البيئية والمقامة على الطراز السيوي البيئي القديم بالواحة المبنية بالكرشيف وهو مزيج من الملح والطين، وجزوع النخيل، كما تتميز بوجود كامبات بيئية أكواخ وخيام وسط الجناين الزراعية الملئية بالزيتون والتمور بجميع أنوعها التي تحيطها عيون المياه الطبيعية، وتتنوع أسعارها حسب مستوى الفندق بداية من أسعار رخيصة وحتى الأسعار المرتفعة.