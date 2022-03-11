القبض على تشكيل عصابي من 3 سيدات تخصصن في سرقة المواطنين بالجيزة

ضبطت أجهزة أمن الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تشكيلًا عصابيًا مكون من 3 سيدات تخصصن في سرقة المواطنين بمنطقة العجوزة.

بلاغ بتعرض مواطن للسرقة

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بتعرضه للسرقة على يد سيدة بدائرة القسم وبمراجعة البلاغات السابقة الخاصة بحوادث السرقة، تبين تكرر أوصاف المتهمة وملابسات الواقعة وأماكن حدوثها، وبإجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمات.

تعدد بلاغات السرقة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 سيدات تبين من التحريات تكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين بشوارع العجوزة وتبين أنهن يقمن بمنطقة الهنجرانية، وبمواجهتهن اعترفن بالجريمة وتبين أن هذه الواقعة لم تكن الأولى، وتم تحرير محضراً بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمتابعة سير التحقيقات.