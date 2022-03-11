رئيس التحرير

محمود مسلم

القبض على تشكيل عصابي من 3 سيدات تخصصن في سرقة المواطنين بالجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
02:22 م | الجمعة 11 مارس 2022
سرقة -أرشيفية

سرقة -أرشيفية

ضبطت أجهزة أمن الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تشكيلًا عصابيًا مكون من 3 سيدات تخصصن في سرقة المواطنين بمنطقة العجوزة.

بلاغ بتعرض مواطن للسرقة

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بتعرضه للسرقة على يد سيدة بدائرة القسم وبمراجعة البلاغات السابقة الخاصة بحوادث السرقة، تبين تكرر أوصاف المتهمة وملابسات الواقعة وأماكن حدوثها، وبإجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمات.

تعدد بلاغات السرقة 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 سيدات تبين من التحريات تكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين بشوارع العجوزة وتبين أنهن يقمن بمنطقة الهنجرانية، وبمواجهتهن اعترفن بالجريمة وتبين أن هذه الواقعة لم تكن الأولى، وتم تحرير محضراً بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمتابعة سير التحقيقات.

 

اقرأ المزيد:

سرقة ونصب.. حوادث تعرض لها الفنانين في الفترة الأخيرة

حرق وطعن.. حوادث دامية في أول أيام رمضان والسبب سرقة وخلافات

بينها سرقة طالبة عبر زووم.. حوادث سطو على الهواء مباشرة

الساحل كلمة السر في حوادث سرقة منازل المشاهير.. من الخطيب لسهير شلبي

جزيرة بكوريا الجنوبية تشهد سلسلة حوادث سرقة وهجوم من قبل الغربان

تفاصيل 4 حوادث سرقة بشوارع القاهرة بطلها "التوك توك"
بقلم جيهان عبد العزيز