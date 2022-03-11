صناع الخير توقع بروتوكول تعاون لإعادة إعمار 1000 منزل في الفرافرة

رحب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوقيع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير، بروتوكول تعاون لإعادة البناء بشكل حضاري لـ1000 منزل متهالك من منازل الأسر الأشد احتياجا بالفرافرة، مثمنًا دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأكد أن مؤسسة صناع الخير للتنمية من المؤسسات الأهلية الجادة .

إعادة بناء 1000 منزل بالفرافرة

وأوضح المحافظ في بيان صحفي، أن مؤسسة صناع الخير للتنمية مستمرة في تقديم خدمات تنموية مبتكرة وذات جودة في أنحاء المحافظة منها تنظيم قوافل طبية في مجال العيون وإعادة إعمار وتنمية قريتين بمركزي الخارجة وباريس هي جورمشين والجزائر .

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن مشاركة صناع الخير في تنفيذ واحدة من المبادرات الرائدة التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي وهي مبادرة سكن كريم تشمل إعادة بناء وإعمار بشكل كامل لـ3000 منزل من منازل الأسر الأشد احتياجا بمحافظتي الوادي الجديد وقنا وتهدف مبادرة «سكــن كريـم»، لتوفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والأولي بالرعاية في قرى مصر والتحسين المستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولي بالرعاية وبموجب بروتوكول التعاون أسندت وزارة التضامن لصناع الخير إعادة الإعمار والتأهيل والهدم والبناء لعدد 1000منزل بالفرافرة بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.

الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة

جاء ذلك خلال الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في دورته الثانية عشر بحضور محافظ الوادي الجديد ووزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا ومحافظ أسيوط ورئيس المجلس الأعلى للأثار وعدد كبير من قيادات قطاعات المسئولية المجتمعية بالمؤسسات الاقتصادية الكبرى.