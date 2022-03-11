بشائر رمضان.. «موائد الرحمن» تعود إلى الأردن بعد غياب عامين كاملين

أعلنت السلطات الأردنية اليوم، قرارا مهما يسمح بعودة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المقبل، بعد توقف دام لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، التي اضطرت الحكومة لاتخاذ كثير من القيود والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس مثل غيرها من دول المنطقة والعالم.

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية أيمن المفلح، أنه أصدر تعليمات إلى كافة مديريات التنمية الاجتماعية بالسماح لكل الجمعيات الخيرية بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المقبل، وفق تدابير وقائية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ضوابط لإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي نظرا لقرب حلول شهر رمضان، مشددة على اتخاذ تدابير صحية تضمن سلامة العاملين في تلك الموائد ومرتاديها خلال الشهر الفضيل.

وفي إطار ضوابط إقامة موائد الرحمن، دعت الوزارة الجمعيات الراغبة في إقامتها إلى إشعار مديرية التنمية الاجتماعية بذلك، والتنسيق مع الحاكم الإداري حول إقامة المائدة.

وتشمل التدابير الصحية لإقامة موائد الرحمن في الأردن عدة معايير تتعلق بموقع إقامتها والعاملين في الموقع، فضلا عن عدة معايير تتعلق بالوجبات الغذائية وطريقة توزيعها.

الأردن: تخفيف قيود كورونا خلال شهر رمضان

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت قبل يومين عزمها تخفيف بعض إجراءات مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المقبل على نحو يعيد المملكة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.

وستسمح الإجراءات الجديدة بإقامة نشاطات ثقافية ورياضية خلال شهر رمضان وعودة نشاط البازارات والأمسيات الرمضانية، فيما سيستمر العمل بقوانين الدفاع لحماية العاملين والمدنيين.

وتأتي عودة موائد الرحمن تطبيقًا لما أعلنته الحكومة، من قبل بعزمها تقييم الوضع الوبائي والإجراءات المتبعة بشكل نهائي قبل أسابيع من شهر رمضان.