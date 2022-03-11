انفصال عربة عن قطار قبل تحركه بمحطة «طنطا».. وإعادة الحركة بعد الإصلاح

شهد أحد قطارات «طنطا- المنصورة»، انفصال إحدى العربات في محطة طنطا، وتم على الفور الإصلاح على الفور، وعودة حركة سير القطارات مرة أخرى.

مسؤول يوضح الواقعة

قال أحد المسؤولين في سكك حديد طنطا أن قطار «القاهرة- المنصورة»، أثناء تواجده في محطة طنطا، وتغيير الديزل قبل تحركه إلى المنصورة، ومغادرته محطة سكك حديد طنطا، فوجئ الركاب بانفصال إحدى العربات عن الديزل وباقي العربات الأخرى، وعلى الفور تحرك المسؤولون في محطة سكك حديد طنطا، وتم إصلاح الأمر وربط العربة، وإعادة حركة سير القطار مرة أخرى بعد توقف 15 دقيقة.

وأشار المصدر إلى أن سائق القطار تحرك نحو متر، وهذا ليس بقصد مغادرة المحطة قبل أن ينتهي العمال من ربط عربات القطار بالديزل، اعتقادا أن الديزل تم ربطه بعربات القطار.

إخطار الشرطة بالواقعة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يتضمن بلاغا من أحد الركاب بانفصال عدد من عربات قطار القاهرة - المنصورة، أثناء تواجده في محطة سكك حديد طنطا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والدفاع المدني إلى محل الواقعة وتبين انفصال عربات القطار عن الديزل، وتم توصيل العربات إلى مقدمة القطار، وعادت حركة القطارات مرة أخرى إلى العمل، وتم تحرير محضر بالواقعة.