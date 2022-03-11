حملات رقابية وتفتيشية مكثفة على أسواق الغربية لاستقبال شهر رمضان

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال شهر رمضان الفضيل، وأعياد الإخوة الأقباط، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وذلك بناء على تحريات الرقابة الإدارية، حيث شكل الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري لجانا من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والأقسام التابعة لها على مستوى مراكز المحافظة الثمانية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 38 محضرا منها محضر بإجمالي 4 كيلوجرامات لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و31 محضر لحوم ذبح خارج المجازر ما بين لحوم جاموسي وبقري، بإجمالي وزن 183 كيلوجرام، و6 محاضر بإجمالي وزن طن و125 كيلوجرام أسماك مدخنة «رنجة» لم يتم الجزم بصلاحيتها ظاهريا للاستهلاك الآدمي، مما استوجب سحب عينة من المضبوطات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.

ضبط اسماك مدخنة

وفي سياق متصل تم ضبط 180 كيلوجرام أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ليصل بذلك إجمالي ما تم ضبطه إلى 1325 كيلوجرام، وقد تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة حيال المخالفين.

من جانبه أكد محافظ الغربية على أن الحملات الرقابية والتفتيشية على السلع والأسواق مستمرة لإحكام السيطرة عليها ومواجهة الغش التجاري، وجشع التجار واحتكارهم للسلع.

منافذ بيع المواد الغذائية

وأشار محافظ الغربية إلى فتح منافذ جديدة لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة من خلال 5 منافذ لعرض منتجات المنطقة الشمالية العسكرية، و6 منافذ و14 سيارة متنقلة تابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب توفير4000 طن لحوم بصفة شهرية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير كوبونات بقيمة 200 جنيه تصرف من بدال التموين وتوزيع كراتين مواد غذائية مقدمة من مؤسسة مصر الخير.

كما وجه المحافظ بزيادة عدد منافذ «أمان» لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة اعتبارا من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان، من خلال الغرفة التجارية.