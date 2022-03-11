تدريب النشء والطلاب وربات المنازل على الاستخدام الآمن للإنترنت بالأقصر

تفقدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، برامج المهارات الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي للمواطنين بنجع خميس التابع لقرية العديسات القبلية في محافظة الأقصر.

ويجري حالياً تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالي المهارات الرقمية الأساسية والتسويق الإلكتروني لأهالي قرى حياة كريمة بمركزي أرمنت وأسنا، تحت إشراف فريق العمل الميداني من مراقبي الجودة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالأقصر.

الاستخدام الفعال للإنترنت

ويستهدف برنامج المهارات الرقمية الأساسية تأهيل فئة النشء وطلاب ما قبل التعليم الجامعي، والأمهات وربات المنزل، للاستخدام الآمن والفعال للحاسب الآلي والإنترنت وتطبيقاته، ويُمنح المتدربون شهادة معتمدة دوليًا بالتعاون مع شركة Certiport العالمية بعد اجتياز الاختبارات المُقررة.

بينما يستهدف برنامج التسويق الإلكتروني تمكين الخريجين والباحثين عن العمل لاكتساب المهارات الرقمية والخبرات العملية اللازمة لاحتياجات سوق العمل، وتأهيلهم للعمل على منصات العمل الحر، وذلك بالتعاون مع أكاديمية Next.

3 محاور فرعية لبناء القدرات الرقمية

ويتضمن محور «بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية»، بمبادرة «حياة كريمة»، 3 محاور فرعية هي:

1. محور الثقافة الرقمية لنشر وتعزيز مفاهيم التحول الرقمي وتطبيقاته، والمواطنة الرقمية وما يرتبط بها من حقوق والتزامات بما يساهم في تسهيل حياة المواطن من خلال التعرف على الخدمات الرقمية وسبل الاستفادة بها.

٢. محور تنمية المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة، والأمن والسلامة على الإنترنت، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي وأساسيات البرمجة، والتأهيل لسوق العمل، مع التركيز على فئات الطلاب والنشء وطلاب المرحلة الجامعية والخريجين والباحثين عن العمل وربات المنزل والنساء المعيلات، وأيضاً تمكين ذوى الهمم من استخدام الأدوات الرقمية.

٣. محور التمكين الاقتصادي الرقمي والذي يستهدف الخريجين والباحثين عن العمل، وأصحاب الحرف، ورواد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء المعيلات، وذلك عن طريق تدريبهم وتزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة في مجالات عدة كتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، والتصميم الجرافيكى، والتسويق الإلكتروني، ومنصات العمل الحر.

بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية

وتأتى البرامج التدريبية ضمن أعمال محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية بمبادرة «حياة كريمة»، واستكمالًا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية بهدف تحويل المجتمعات الريفية إلى مجتمعات رقمية تفاعلية آمنة ومنتجة، والعمل على بناء الإنسان المصري رقمياً وتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي والرقمي والتنمية المجتمعية الرقمية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

ما انتهت وزارة الاتصالات منه

وبالتوازي مع جهود تنمية المهارات الرقمية، انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الآتي:.

1. نشر الوعي الرقمي لعدد 18558 مواطناً في 57 مركز بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

2. تنظيم برامج وورش عمل لرفع الوعى الرقمي وتنمية المهارات الرقمية لعدد 566 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعدد 1191 من كوادر المعرفة الرقمية من أئمة وواعظات وزارة الأوقاف، وميسرات المجلس القومي للمرأة، ومكلفات الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي.

3. تدريب وتأهيل 111 مواطنًا من ذوي الهمم لتنمية مهاراتهم في استخدام تطبيقات الحاسب الآلي ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بنموذج التشغيل التجريبي بمحافظتي أسيوط والمنيا.

4. تدريب وتأهيل 154 مواطناً من الفئات المُجتمعية المختلفة لتنمية مهاراتهم في استخدام مهارات الحاسب الآلي ومواقع التواصل الاجتماعي والأمن والسلامة على الإنترنت وذلك بنموذج التشغيل التجريبي بمحافظات الشرقية والمنوفية والمنيا.