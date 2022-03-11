تحت شعار «هدية الرئيس».. 200 ألف صندوق مواد غذائية لقرى حياة كريمة بالغربية

تحت شعار هدية الرئيس، أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة غذائية تتكون من 200 ألف صندوق مواد غذائية لتوزيعهم على المواطنين الأكثر استحقاقا بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية، بالتعاون مع شركة صافي.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة أن البداية كانت من مركز زفتي محافظة الغربية وقد تم ارسال ١٢ شاحنة تحتوي كل منها علي ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية بإجمالي ٢٤ ألف كرتونة لمركز زفتى، بجانب 6 شاحنات لمركز سمنود بإجمالي 12 ألف كرتونة ليتم توزيعهم على المستحقين.ووصول ٦ شاحنات تحمل ١٢ ألف كرتونة لمركز قطور، وفى الطريق لمركز بسيون أيضًا ٦ شاحنات تحمل ١٢ ألف كرتونة مواد غذائية.

وتساهم حياة كريمة بالعديد من القوافل المتنوعة، سواء الغذائية أو الطبية، في كافة القرى الأكثر احتياجا بهدف دعم الأسر، وتحسين مستوى المعيشة.

وكانت قد أطلقت عدة قوافل تنموية إلى محافظة أسوان شملت على مواد غذائية وطبية عديدة.