قطار «حياة كريمة» يواصل مسيرته بقنا.. مجمع خدمات ونقطة إسعاف وصرف صحي

يواصل قطار «حياة كريمة» مسيرته للحد من الفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بها، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تتبناها الدولة، وتعمل عليها، وعلى رأسها رفع كفاءة المنازل، وتوصيل المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز لها، فضلا عن تسيير القوافل الطبية التي تنظمها المبادرة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

مشروعات «حياة كريمة» في قنا

وكشفت مبادرة «حياة كريمة» عن مستجدات ما توصلت إليه أعمالها في محافظة قنا، لاسينا في مركزي دشنا والوقف، إذ انتهت المبادرة من 96% من أعمال مشروع نقطة الإسعاف، و90% من مجمع الخدمات الزراعية، 90%من أعمال مجمع خدمات مواطنين السمطا بحري، 45% من أعمال مشروع مركز الطبي السمطا بحري، وذلك بالمجلس القروي السمطا بحري.

كما انتهت المبادرة من 15% من أعمال مركز طب الأسرة، و60% من أعمال مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بقرية أبودياب غرب، و85% من مشروع محطة الصرف الصحي بقرية أبودياب شرق نجع أولاد حماد، وذلك بمجلس قروي أبودياب غرب قرية العزب المصري.

وفيما يخص أعمال مشروع محطة الصرف الصحي بقرية العزب المصري، نفذت المبادرة 60% من محطة الصرف، و80% من خطوط الشبكات، كما بلغت نسبة التشطيبات النهائية لمركز طب الأسرة بالمراشدة 90%.

انطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة» يوليو المقبل

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، بحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع المنعقد لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

ويُجرى العمل حاليا على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المدرجة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقطاعات كافة.