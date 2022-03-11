التفاصيل الكاملة لـ مسلسل الكبير أوى 6 قبل عرضه في رمضان 2022

يشارك الفنان أحمد مكي فى السباق الرمضاني المقبل لعام 2022، بمسلسل الكبير أوي 6، إذ جرى طرح البوستر الرسمي الخاص بالعمل خلال الأيام الماضي، والذي تصدره شخصية «الكبير» التى يقدمها ضمن الأحداث، ونقدم فيما يلي، التفاصيل الكاملة للعمل الفني.

مسلسل الكبير أوي 6 سيشهد غياب الفنانة دنيا سمير غانم، التى فضلت عدم استكمال العمل، وسبق وأعلنت عن اكتفائها بالأجزاء التى شاركت فيها ويمكن أن تشارك مع أحمد مكي فى أى عمل غيره.

مصير شخصية «هدية» فى مسلسل الكبير أوي 6

وسيؤدى غياب الفنانة عن المشاركة بالمسلسل إلى عدم وجود شخصية «هدية» التى اعتادت أن تقدمها دنيا خلال المواسم السابقة من المسلسل، عن العمل، وسيشارك عنصر نسائي آخر وهى الفنانة رحمة أحمد، بشخصية أخرى ومختلفة وهى شخصية تدعي «زادة»، وهي ابنة عم الكبير أوى.

وسيشهد مسلسل الكبير أوي 6، تطورا كبيرا فى شكل الشخصيات، إذ سيهتم «الكبير أوي» بتربية أولاده «جوني» و«العتره»، وسيقرر الزواج ليكون هناك امرأة تهتم بأبنائه، ليختار ابنه عمه «زادة»، وعلى الرغم من أنها كانت تحبه للغاية إلا أنه لا يحبها وسيتزوج بها أكثر من مرة خلال الأحداث .

وسيكتشف «جوني» أنه كبر فى السن دون أن يحقق أى إنجاز فى حياته، وخلال رحلة بحثه عن هذا الأمر، سيجد أن السوشيال ميديا لها تأثير قوى على أهل المزاريطة، وهي القرية التى تدور بها الأحداث، ولذلك سيركز اهتمامه عليها لكسب الأموال .

أما الشخصية الثالثة التى يقدمها «مكي»، فهي «حزلئوم»، والذي سيكون شعوره عكس شقيقه «جوني»، إذ يشعر بأنه حقق كل مايتمناه من شهرة وثراء وسفر وهذا يجعله يبحث عن أمور جديدة فى حياته، فيبدأ رحلته فى البلدان والأماكن التى تحتاج إلى مساعدات ولكنه فى كل مرة يقع فى أزمة.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي 6

والمسلسل سيشهد مشاركة عددا كبيرا من الفنانين والذين تواجدوا فى الأجزاء السابقة منهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل وليلى عز العرب، ومن تأليف مصطفى قمر وإخراج أحمد الجندي.