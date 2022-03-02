قصة مسلسل الكبير أوي في مسلسلات رمضان 2022: زواج الكبير من زادة

يعود الفنان أحمد مكي، إلى تجسيد أبرز شخصياته «الكبير، وجوني، وحزلقوم»، وذلك من خلال الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022، وذلك بعد غياب 7 سنوات من تقديم الجزء الخامس من المسلسل عام 2015.

وغابت دنيا سمير غانم، التي جسدت شخصية هدية زوجة الكبير، عن الجزء الخامس، ويستمر غيابها في الجزء الجديد، الذي سينافس به مكي في دراما رمضان، والذي اعتاد المنافسة به منذ انطلاق عرض الجزء الأول عام 2010 وفي أعوام 2011، 2013، 2014، 2015.

الكبير يقرر الزواج من أجل أبناءه

الجزء السادس من مسلسل الكبير، يضم عددا من نجوم الأجزاء السابقة، وعدد من الوجوه الجديدة، وهم أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، رحمة أحمد، تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.

تدور قصة الجزء الجديد المرتقب، بعد غياب هدية للأبد والتي لعبت دورها دنيا سمير غانم، حيث يجد العمدة الكبير في مأزق بسبب تربية ولديه التوأم جوني والعترة، ويضطر للزواج مرة أخرى، ويقع في أكثر من زيجة وينفصل، ومن بين هذه الزيجات، يتزوج من ابنة عمه واسمها زادة التي لم تحب رجلًا غيره من قبل، ومع ذلك يضطر للزواج منها بدون حب.

جوني يلجأ إلى السوشيال ميديا

وخلال أحداث الحكاية، جوني يجد نفسه أمام سنوات كثيرة ضاعت من عمره دون أن يقدم شيئًا في حياته، وخلال رحلة اكتشاف ذاته يجد أن السوشيال ميديا توغلت ولها تأثير كبير في المزاريطة، ويتجه لعمل فيديوهات لتحقيق مكاسب مادية من وراءها.

حزلقوم يعود بمشاكله إلى المزاريطة

أما حزلقوم، الذي حقق الشهرة والثراء الفاحش وينعم بيهما، يسافر إلى الأماكن التي تحدث بها المشاكل والكوترث لمساعدتهم، ولكن يعود إلى المزاريطة بكل الكوارث التي في جعبته، وذلك في إطار كوميدي.