أحمد مكي يطرح بوستر مسلسل «الكبير أوي 6»: توكلنا على الله «صورة»

طرح الفنان أحمد مكي، البوستر الرسمي للجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، والذي يخوض به الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل، حيث يواصل تصوير مشاهده حاليًا.

ونشر أحمد مكي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة البوستر الرسمي لمسلسل «الكبير أوي 6»، مُعلقًا عليه بقوله: «توكلنا على الله.. إن شاء الله خير.. وكل سنة وأنتم طيبين».

أبطال وأحداث مسلسل «الكبير أوي 6»

مسلسل «الكبير أوي 6»، من بطولة أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وليلى عز العرب، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل «الكبير أوي 6»، بعد غياب هدية للأبد والتي لعبت دورها دنيا سمير غانم، حيث يجد العمدة الكبير نفسه في مأزق بسبب تربية ولديه التوأم جوني والعترة، ويضطر للزواج مرة أخرى، ويقع في أكثر من زيجة وينفصل.

ويتزوج «الكبير» من ابنة عمه واسمها زادة التي لم تحب رجلًا غيره من قبل، ومع ذلك يضطر للزواج منها بدون حب، وخلال أحداث الحكاية، يجد جوني نفسه أمام سنوات كثيرة ضاعت من عمره دون أن يقدم شيئًا في حياته، وخلال رحلة اكتشاف ذاته يجد أن السوشيال ميديا توغلت ولها تأثير كبير في المزاريطة، ويتجه لعمل فيديوهات لتحقيق مكاسب مادية من ورائها.

وكان الفنان أحمد مكي، تعرض للإصابة بفيروس كورونا، قبل أسابيع، وقت تصويره مسلسل الكبير أوي، حيث تعافي خلال أيامٍ قليلة، ليعاود بعدها استئناف التصوير.