«حماة الوطن» بأسيوط يناقش «دور الإعلام وتحديات الجمهورية الجديدة»

نظَّمت أمانة الإعلام لحزب «حماة الوطن» في محافظة أسيوط، مساء أمس الخميس، ندوة بعنوان «دور الإعلام وتحديات الجمهورية الجديدة» بمقر الحزب، وذلك بالتنسيق مع أمانات الثقافة والفنون والشباب والمراسم.

جاءت الندوة برعاية الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم، والنائب مصطفي بدران أمين الحزب بمحافظة أسيوط، ومحمود أبو القاسم أمين التنظيم ومحمد عبد المحسن مستشار الحزب.

وحاضر في الفاعلية مجدي البدوي رئيس النقابة للعاملين بالصحافة والإعلام، ونائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، والدكتورة أميمة محمد عمران أستاذ الصحافة بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة أسيوط والدكتور عثمان محمد عبد القادر أستاذ القانون بجامعة أسيوط.

البدوي: الجمهورية الجديدة تحتاج لتغيير نمط ونظام الإعلام

وتحدث مجدي البدوي خلال الندوة عن معوقات تواجه العاملين في الإعلام والصحافة، وأن الجمهورية الجديدة تحتاج لتغيير نمط ونظام الإعلام ليتوافق مع المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى خلق منصات إعلاميه إلكترونية خلال الفترة الأخيرة، وذلك لمعاناة المؤسسات الصحفية اقتصاديًا وارتفاع تكلفه الصحافة الورقية.

وأشاد البدوي بدور الإعلام المصري في مساندة الدولة بعد ثوره 30 يونيو، داعيا إلى ضرورة مساندة مؤسسات الدولة من خلال التصدي للشائعات والفتن ونشر الإيجابيات.

فيما أكدت الدكتور أميمة عمران أستاذ الصحافة بقسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة أسيوط وعميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر سابقاً، أن للإعلام دور كبير في بناء الجمهورية الجديدة، خاصة في ظل المتغيرات الجارية والتطور الذي تشهده مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مما يتطلب تطوير الأداء لتقديم محتوى إعلامي هادف يتماشى مع بناء الجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى ضرورة تطوير الإعلام من خلال اختيار الرسالة الإعلامية وتحديد الجمهور المستهدف وتدريب الكوادر التي تنقل الرسالة الإعلامية، حتى يستوعب المتلقي أهمية الرسالة المقدمة ودور المجتمع في بناء الجمهورية الجديدة.

فيما أكد الدكتور عثمان عبد القادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط، أن حرية الصحافة والإعلام أهم الحريات الدستورية، وأحد أهم الحريات الدستورية وأحد دعائم الديمقراطية، لافتا إلى أن القانون رقم 180 لسنة 2018 نظم حرية الصحافة والإعلام والمواقع الإلكترونية بما يكفل التوازن بين حرية العمل الصحفي والإعلامي واعتبارات الأمن القومي والحفاظ على الوحدة الوطنية.

توصيات الندوة

وأوصت الندوة بعقد دورات تدريبية للصحفيين والإعلاميين حتى يتناسب المحتوى الإعلامي مع رؤية الجمهورية الجديدة، وكيفية توصيل الرسالة إلى الجمهور المستهدف واقتراح إنشاء كليه للإعلام بجامعة أسيوط، واقتراح تدشين ستديو للبث التلفزيوني للقناه السابعة بمدينة أسيوط لتسهيل التغطية الإعلامية للأحداث والفعاليات المحلية، وإلقاء الضوء عليها وضرورة التأكيد على تعاون الأجهزة الحكومية مع الصحفيين ومدهم بالمعلومات والاستجابة لاستفساراتهم، تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون.