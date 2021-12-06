«حماة الوطن» يستجيب لعلاج «يوسف» مريض ضعف السمع والنمو

استجاب اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب «حماة الوطن»، عن تكفل الحزب بعلاج الطفل يوسف من بني سويف، مريض ضعف السمع والنمو، وذلك بعدما عرض حالته في برنامج «صالة التحرير»، على شاشة «صدى البلد»

وعرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقرير عن حالة الطفل يوسف مريض ضعف السمع والنمو من بنى سويف، إذ قال والده «لو شوفتيه وهو عنده سنة كأن عنده شهر، ولما بقى عنده سنة ونصف، لا كان بيعرف يقف على الكنبة أو بيتحرك، لذلك تم علاجه عند أطباء مخ وأعصاب، ربنا كرمه وبقى يتحرك ويمشي، بس مكنش بيسمع، وديته معهد السمع والكلام».

والد الطفل يوسف يسرد معاناته في علاج نجله

وأضاف والد يوسف: «كان فيه ودن مش بيسمع بيها خالص، والودن التانية بيسمع بيها 10% فقط، لبس السماعة العادية، عند قياس مستوى السمع بالسماعة لاقيناه مش بيسمع، دكتور شاف الوضع بتاعه قال ده مش محتاج سماعة، ده محتاج زرع قوقعة، قعدنا نجري عشان نعمل العملية، قالوا عشان تعمل العملية لازم يبقى فيه تخاطب قبل العملية».

وتابع: «بقيت بجري بالطفل 6 أيام في الأسبوع، عشان جلسات التخاطب، مش بقيت فاضي اشتغل، بقيت أبيع الحاجة اللي عندي في البيت بتاعي، قومت ببيع السيارة الميكروباص اللي أنا شغال عليها، وعملنا العملية، وبعت البيت، وكنت فاكر أن بعد العملية يبقى المشوار انتهى، لاقيت بعد العملية الوضع بقى أصعب، والطفل جالة كورونا والحمد لله خف منها».

باع كل أجهزة المنزل

وواصل: «قطع الغيار بتاع الجهاز المتركب في أذنه غالية، بعد العملية التأمين الصحي قالي إحنا مش بنساعد، بعت حاجة بيتي، وبديله علاج تنشيط المخ، وعلاج لنقص المناعة، بديله بودرة عشان جسمه يملى شوية ولحد دلوقتي يلبس بامبرز رغم أنه عنده 6 سنين، قومت ببيع المراوح اللي عندي، معنديش غير البوتوجاز واحتمال ابيعه النهاردة إن شاء الله».