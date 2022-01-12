«حماة الوطن»: صوت الشباب أصبح مسموعا في القضايا العالمية

شارك شباب حزب حماة الوطن، في منتدى شباب العالم، بدءًا من الجلسة الافتتاحية ووصولا إلى الورش التي ناقشت قضايا عديدة مستقبلية، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ حاملين شعار «شكرا سيادة الرئيس».

نقل خبرات مصرية وعالمية بين الشباب

ورشح حزب حماة الوطن، وعلى رأسهم الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، أكثر من 100 عضو لنقل خبرات مصرية وعالمية بين مختلف الفئات الشبابية، وكان لهم تمثيلاً مشرفاً بالمنتدى طيلة الجلسات.

ومن جانبه، قال كريم إمام، أمين أمانة الشباب بحزب حماة الوطن، إن المنتدى جاء لنقل خبرات مصرية وعالمية بين مختلف الفئات الشبابية، موضحاً أن صوت الشباب صار مسموعاً بساحات النقاش التي تنظم على مستوى عالمي، ومؤتمر الشباب نموذجاً، وضم نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات: أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية.

وأشاد إمام، برسائل مختلف دول العالم خلال جلسات المنتدى، التي انعقدت بحضور القيادة السياسية، خاصة الجلسة النقاشية التي حملت عنوان: «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، التي تأتي مع بداية عام تعتزم الدولة المصرية فيه استضافة قمة المناخ.

وأشاد بما شهده اليومين الأول والثاني من فعاليات بشأن مواجهة التغيرات المناخية، والجلسة المختصة بمستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد جائحة كورونا، وجلسة مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الجلسات التي ناقشت موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان

وأكد أن افتتاح نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفعاليات المهمة للمنتدى، تؤكد أن مصر دولة ذات مؤسسات، وتبين حجم الجهود المبذولة من قبل القائمين على المنتدى لمواكبة الأحداث والتغيرات سواء الخارجية أو الداخلية.