حماة الوطن بالقليوبية يعلن استعداده لانتخابات المحليات بكوادر شبابية

أعلن حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية جاهزيته لانتخابات المحليات المقبلة فور صدور القانون الخاص بتنظيم العملية الانتخابية الخاصة بها وذلك من خلال إعداد كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على خدمة المواطن البسيط.

جاء ذلك خلال افتتاح الحزب مقرا جديدا له بمدينة كفر شكر في حضور جماهيرى حاشد لأعضاء الحزب في القليوبية ليضاف هذا المقر إلى فروع الأمانات الحزبية بالقليوبية، وذلك فى إطار توسع الحزب بإنشاء مقرات فى كل مدن محافظات مصر بهدف زيادة الأعضاء المنتمين إليه كما تم افتتاح الوحدات الحزبية للوحدة المحلية بكفر تصفا وأسنيت بمركز كفرشكر، ويأتى ذلك بناءاً علي تعليمات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب واللواء طارق نصير الامين العام للحزب والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بالحزب.

شارك فى الافتتاح اللواء عبدالعليم بركة مساعد الأمين العام للحزب و أمين التنظيم بالقليوبية والدكتور عواد أحمد أمين المجالس الشعبية والمحلية ووائل منير أمين شئون العضوية، والدكتور مصطفى رزق أمين التواصل الشعبى والجماهيري والدكتور أحمد نجيب أمين الشباب، والدكتور أحمد الديرى أمين السياحة والآثار والمهندسة دينا النجار أمينة المرأه والدكتور عادل العطار آمين السياسات ومصطفي شداد أمين التعليم وعدد من هيئة مكتب المحافظة والأمانات النوعية على مستوى المحافظة ومحمد أبوجبل أمين الحزب بكفر شكر.

أمين القليوبية: نستعد للانتخابات بكوادر شبابية مؤهلة

وأكد الدكتور أحمد يوسف، أمين عام الحزب بالقليوبية، أن الحزب يركز جهوده الفترة المقبلة فى إعداد كوادر شبابية مؤهلة للمشاركة فى انتخابات المحليات بالتنسيق مع الأمانة العامة للحزب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إتاحة الفرصة للشباب في خوض انتخابات المجالس المحلية، مشيرا إلى سعى الحزب للتواجد بقوة في الانتخابات، وأن يكون للشباب حصة كبيرة من المقاعد في المجالس المحلية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد وائل منير، أمين العضوية بحزب حماة الوطن بالقليوبية، أنّ حزب حماة الوطن من أوائل الأحزاب السياسية المصرية التي شرعت في تثقيف وتدريب الكوادر الشبابية ليكون لديهم المهارة والكفاءة للمشاركة في العمل العام وخدمة المجتمع في المحليات، مشيرا إلى سعى الحزب للاهتمام بكافة أطياف الشعب اختيار قيادات طبيعية على أرض الواقع هدفها الأول خدمة الإنسان المصري.