موعد الإفطار والسحور في أول أيام رمضان.. هنصوم أكثر من 14 ساعة

ينتظر المسلمون قدوم شهر رمضان من كل عام ليتقربوا فيه إلى الله بفعل الطاعات ويكون منها الصيام، الذي رغم مشقته لبعض الناس إلا أن فوائده عظيمة كعبادة وطاعة وصحة للإنسان أيضا، ويهتم الناس في هذا الشهر المبارك بمعرفة أوقات الصيام والإفطار والسحور.

ويتبقى أقل من شهر على قدوم شهر رمضان، ووفق الحسابات الفلكية باقي 25 يوما، حيث يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 مباشرة بعد حدوث الاقتران، يوم الجمعة الموافق 29 من شعبان الذي سيوافق 2 أبريل وبهذا تكون غرة شهر رمضان يوم السبت 2 أبريل.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن فيما يلي، مواعيد الإفطار والسحور في أول يوم رمضان وفق الحسابات الفلكية.

الإفطار والسحور في أول يوم رمضان

ميعاد الإفطار في أول يوم رمضان سيكون عند رفع أذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6:14، كما يكون موعد السحور في تمام الساعة 1:55، وذلك قبل وقت كافٍ من أذان الفجر الذي سيرفع في تمام الساعة 4:15، وبهذا تكون عدد ساعات الصوم بهذا اليوم 14 ساعة و19 دقيقة.

أطول ساعات الصوم في شهر رمضان

وتكون أطول ساعات الصوم في شهر رمضان، في اليوم الأخير من الشهر المبارك، حيث ستصل إلى نحو 15 ساعة و16 دقيقة.

أدعية مستحبة

وهناك أدعية مستحبة في تلك الأوقات منها: «اللهم إني أسألك سؤالا خاضعا متذللا خاشعا أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمتك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم أسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته، اَللهُمَّ إنْ لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنا فيما مَضى مِنْ شَعْبانَ فَاغْفِرْ لَنا فيما بَقِيَ، اللهمّ أنت ربّي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت».