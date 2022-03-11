تعرف على أبطال الأعمال الدرامية في رمضان 2022.. أبرزهم أحمد مكي ويسرا

تخوض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، السباق الرمضاني لهذا العام 2022، بـ14 عملا فنيا يضم عدد كبير من النجوم، ونشرت الشركة مؤخرا بوسترات خاصة بتلك الأعمال، كشفت أسماء صُناع الدراما الرمضانية .

أولى الأعمال، مسلسل «المشوار»، ويجسد خلال أحداثه الفنان محمد رمضان شخصية رجل يدعى «ماهر»، أمام بطلة العمل الفنانة «دينا الشربيني»، التي تجسد شخصية فتاة باسم «ورد»، ويشاركهم في العمل بيومي فؤاد وأحمد مجدي وندى موسي وعمرو عبد الجليل وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

أحمد مكي ونيللي كريم في رمضان

وتضم الأعمال مسلسل «الكبير أوي»، الجزء السادس، ويجسد خلاله الفنان أحمد مكي ثلاث شخصيات «جوني والكبير وحزلقوم»، ويشاركه محمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ورحمة أحمد وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف مصطفي صقر وإخراج أحمد الجندي.

أما عن مسلسل «أحلام سعيدة»، فتجسد فيه الفنانة يسرا شخصية «فريدة»، فيما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية «شيرين»، أما الفنانة مي كساب فتجسد دور سيدة تدعى «ليلى»، وتشاركهم العمل شيماء سيف، كما يشارك فيه عماد رشاد ونبيل نور الدين وداليا شوقي ونور محمود وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

وتشارك المتحدة في السباق الرمضاني بمسلسل «فاتن أمل حربي»، وتجسد خلاله الفنانة نيللي كريم شخصية «فاتن»، ويشاركها في العمل شريف سلامة ومحمد الشرنوبي وهالة صدقي وفادية عبد الغني وعدد من الفنانين وهو من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل.

وتجسد الفنانة ريهام حجاج شخصية «»يارا الكردي»، في مسلسل «يوتيرن»، ويشاركها فى المسلسل توفيق عبد الحميد وكريم قاسم وعبير صبري وعدد من الفنانين وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز .

خالد النبوي ومصطفي شعبان في رمضان

أما الفنان خالد النبوي فيظهر في مسلسل «راجعين يا هوى»، بشخصية بليغ أبو الهنا، ويشاركه «نور، هنا شيحا، إسلام جمال، أنوشكا، أحمد بدير، وإسلام إبراهيم»، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد سلامة .

كما يجسد الفنان مصطفي شعبان شخصية «عامر»، في مسلسله الرمضاني «دايما عامر»، ويشاركه لبلبة وميرنا نور الدين وعدد من الفنانين وهو من إخراج مجدى الهواري.