تعرف على أطول أيام الصيام في شهر رمضان.. يصل إلى 15 ساعة و16 دقيقة

أيام قليلة ويتم استطلاع هلال شهر شعبان، يليه شهر رمضان المبارك الذي ينتظره المسلمون ويعد من الأشهر التي فضلها الله تعالى، ويستعد الجميع للصيام وتأدية العبادات المختلفة خلال الشهر الفضيل، كما يتساءل المسلمون عن موعد صلاة القيام في شهر رمضان وأطول ساعات الصوم.

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، أطول ساعات الصيام في شهر رمضان وأقصرها في بيان لها.

أطول ساعات الصوم في شهر رمضان

ذكرت الهيئة العامة للمساحة، أن ساعات الصيام ستصل إلى نحو 15 ساعة و16 دقيقة في اليوم الأخير لشهر رمضان الموافق 1 مايو وفق الحسابات الفلكية، ويكون أقصر عدد ساعات الصوم هو اليوم الأول من رمضان وتصل إلى 14 ساعة و19 دقيقة.

موعد شهر رمضان وعيد الفطر فلكيا

وفقا للحسابات الفلكية وإمساكية شهر رمضان والهيئة العامة للمساحة، فإن شهر رمضان سيبدأ يوم 2 أبريل المقبل حيث يتم استطلاع هلال شهر رمضان مطلع شهر أبريل المقبل، ووفقا للحسابات الفلكية فإن عيد الفطر المبارك يوافق يوم الإثنين 2 مايو 2022.

أدعية استقبال شهر شعبان

ومع قرب استطلاع هلال شهر شعبان بداية شهر مارس، يمكن ترديد العديد من الأدعية من بينها «اللهمَّ إنَّ هذا هلالُ شهرٍ وقد وَرَدَ وأنْتَ أعلمُ بِما فيه مِنَ الإحسانِ فَاجعَلْهُ اللهُمَّ هِلالَ بَركاتٍ وسَعَاداتٍ كامِلَةِ الأمانِ والغُفرانِ وَالرِّضْوانِ وماحِيَةِ الأخطارِ في الأحيان والأزمانِ وَحامِيَةً من أذى».

ويمكن ترديد هذا الدعاء أيضا «اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤالا من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته، اَللـهُمَّ اِنْ لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنا في ما مَضى مِنْ شَعْبانَ فَاغْفِرْ لَنا في ما بَقِيَ، اللهمّ أنت ربّي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت».