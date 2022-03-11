أسيوط تستعد للشهر الكريم.. وانطلاق معارض «أهلا رمضان» 15 مارس 

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على انتهاء المحافظة من استعداداتها لشهر رمضان المبارك وذلك بفتح معارض ومنافذ متحركة وثابتة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كمديريات التموين والصحة والطب البيطري ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب، استعدادا لشهر رمضان المبارك.

15 مارس تدشين معارض «أهلا رمضان»

وأشار المحافظ إلى تدشين معارض «أهلا رمضان» لتصبح يوم 15 مارس الجاري بدلا من يوم 24 مارس، بأماكن مختلفة بنطاق المحافظة لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة، وليتمتعوا بالعروض المميزة التي تتخللها تلك المعارض، مشددا على العمل على التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، في ظل هذه الأزمة العالمية الحالية التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة، بناءا على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

السكرتير المساعد تتفقد استعدادات فتح منافذ السلع الغذائية بحي غرب

وفى سياق متصل تفقدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، مقر الشركة المصرية لبيع المواد الغذائية التابعة لوزارة التموين بشارع رياض بحي غرب أسيوط، وذلك لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لفتح منافذ السلع الغذائية المختلفة ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم، لتوفير السلع والمواد الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومحاربة الغش التجاري وضبط الأسعار، ورافقها محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط.

المعارض تضم سلعا متنوعة بأسعار مخفضة

وأوضحت السكرتير المساعد أن المعارض سوف تقدم أنواعا مختلفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع خلال شهر رمضان الكريم، لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة وبأسعار مناسبة ومخفضة، للتخفيف عن محدودي الدخل ورفع الأعباء عنهم، لافتة إلى توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالمتابعة المستمرة لفتح منافذ ومعارض السلع الغذائية لضبط الأسعار، فضلا عن تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة لمكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار أو إخفاء سلع تموينية والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها وسد احتياجات المواطنين، مشيرة إلى التنسيق التام بين المحافظة والقوات المسلحة ومديرية الأمن ومديرية التموين والغرفة التجارية لفتح منافذ ثابتة ومتحركة وشوادر بيع المواد الغذائية والسلع المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.