كيفية قيام ليلة النصف من شعبان؟.. مفتي الجمهورية السابق يوضح

يبحث الكثيرون عن قيام ليلة النصف من شعبان، خاصة وأن دار الإفتاء المصرية، أعلنت عن موعد ليلة النصف من شهر شعبان لعام 1443 هجري الموافق 2022 ميلادي، والقيام والتهجد من العبادات والأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان خاصة وأن تلك ليلة مباركة كما بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفحاتها وخيراتها الربانية، في أكثر من حديث شريف.

وأكد عدد من العلماء، أنه لم يثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أي دليل يعتمد عليه بخصوص إحياء ليلة النصف من شعبان، فهي كغيرها من الليال، إلا أنه يمكن أداء صلاة قيام ليلة النصف من شعبان، فمن كان له عادة القيام والتهجد من الليل فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها، من غير أن يكون لها ميزة، لأن تخصيص وقت للعبادة لابد له من دليل صحيح، فإذا لم يكن هناك دليل صحيح، فتخصيص بعض الأوقات بنوع من العبادة يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة‏.‏

وعن كيفية قيام ليلة النصف من شعبان، أكدوا أنه من الأمور المستحبة، والإكثار من الفضائل والعبادات والطاعات فيها طلبًا للأجر والثواب من الله، حيثُ يتعرّض المؤمن في هذه الليلة لرحمات الله سبحانه وتعالى، وتُغفر فيها ذنوبه إن قامها بحقها، فقد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يقومون ليلة النصف من شعبان في كل عام دليلًا على أفضليتها.

قيام ليلة النصف من شعبان

وشرح الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، كيفية قيام ليلة النصف من شعبان، قائلا: «إن النبي صلى الله عليه وسلم، رسم لنا وظائف ليلة النصف من شعبان، بقوله فمن قام ليلها، وصام نهارها، غفر الله له، وأعطاه سؤاله».

كيفية قيام ليلة النصف من شعبان

وأوضح جمعه في كيفية قيام ليلة النصف من شعبان، أن أول عبادات ليلة النصف من شعبان هي «القيام»، مشيرا إلى أنه يشمل القيام قراءة القرآن، وذكر الله بتكرار وإعادة قول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وحول كيفية قيام ليلة النصف من شعبان، أوضح أن من عبادات هذه الليلة، الدعاء، والمناجاة، والصيام، ففي القيام والصيام قربٌ إلى الله - سبحانه وتعالى- وإشارة إلى بداية جديدة لعام جديد، نستقبل فيه رمضان بالقيام والذكر والدعاء والصيام.