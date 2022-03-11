علي الحجار وتامر حسني ونوال الزغبي نجوم 3 حفلات غنائية اليوم

يستعد عدد من الفنانين مساء اليوم لإحياء حفلات غنائية في أماكن متفرقة، من بينهم الفنان علي الحجار وتامر حسني ونوال الزغبي وغيرهم من الفنانين، ونعرض في السطور التالية تفصيل حفلات اليوم.

يستعد الفنان علي الحجار يستعد لإحياء حفل غنائي كبير مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان أبيدوس الذي انطلق مساء أمس الخميس في محافظة سوهاج، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

تامر حسني فى دبي

الفنان تامر حسني سيحيي حفلًا غنائيًا مساء اليوم في القرية العالمية بمدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور جماهيري كبير، إذ نفذ عدد كبير من التذاكر الخاصة بالحفل.

وتنضم إليهما الفنانة نوال الزغبي، والتي ستحيي حفلًا غنائيًا كبيرًا مساء اليوم الجمعة الموافق 11 مارس ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، وذلك على خشبة مسرح الارينا وسيشاركها في الحفل الفنان عبدالله الرويشد.

على الحجار في احتفالية يوم الشهيد

يذكر أن الفنان علي الحجار شارك مؤخرًا في احتفالية يوم الشهيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدم أغنية خاصة على المسرح بعنوان «رسالة نور»، وذلك على مشاهد تمثيلية جسدها كل من خالد الصاوي وماجدة زكي ورامز أمير ومايان السيد وأحمد خالد صالح.

وقدمت معه الفنانة هبه مجدي أغنية بعنوان «بطل من كل بيت» وكانت «ديو» مشتركًا بينهما على المشاهد التمثيلية التي عُرضت.

يذكر أيضًا أن الفنان علي الحجار سيشارك في السباق الرمضاني لهذا العام بعد غياب دام لسنوات طويلة، حيث أنه سيضع صوته على تترات وفواصل مسلسل جزيرة غمام للفنان طارق لطفي.