علي الحجار عن شقيقه الراحل: توفى وهو يشاهد مباراة بلياردو (فيديو)

قال الفنان علي الحجار، إن موت الأخ شيء صعب، خاصة أن فارق العمر مع شقيقه الملحن الراحل أحمد الحجار، سنة ونصف فقط، وكانا معا دائما، مبينا أن شقيقه كان أكثر من يفهم مناطق صوته.

علي الحجار: أخي ضحك علينا وعمره ما تعب

وأضاف «الحجار» خلال استضافته في برنامج «معكم» المذاع على فضائية «CBC»، الخميس، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي: «ضحك علينا ومعرفناش إنه عيان ولا عمره راح لدكتور أساسا، ابنه عصام قالي تعالى، روحت شيلت الغطى من على وشه لاقيته توفى، وكان في سكينة، وهو مات في بيته على السرير وبيتفرج على ماتش بلياردو، ورحل في سلام، وهو طول عمره راضي رغم كل التغيرات اللي بتحصل في الحياة اللي ممكن تخليه غاضب، طول الوقت كان يقول مش مفروض تنافس حد المفروض تنافس نفسك تبقى أحسن من كل مرة».

علي الحجار يغير كلمات «أبويا الحبيب»

وحرص الفنان علي الحجار، على غناء أغنية «أبويا الحبيب» بعد أن غيرها لتصبح «أخويا الحبيب» في أول غناء له في ساقية الصاوي الثقافية، وقد عرض البرنامج أيضا الأغنية بصوت الملحن الراحل أحمد الحجار، الذي غيبه الموت في يناير الماضي.

الملحن أحمد الحجار

ولد أحمد الحجار، في سبتمبر 1956، وهو ابن الموسيقار إبراهيم الحجار، وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية، وبدأ في الاشتغال بالفن عندما كان طالبا.