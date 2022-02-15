علي الحجار يحيي حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب في دار الأوبرا.. الليلة

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي الليلة بدار الأوبرا المصرية، على خشبة المسرح الكبير في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن حفلات الاحتفال بعيد الحب، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الجديدة القديمة، التي يحبها جمهوره، منها أغاني: «المال والبنون»، و«بوابة الحلوانى»، و«الزين والزينة»، وغيرها من الأغاني.

علي الحجار يحيي حفلا في دار الأوبرا الليلة

وكان الفنان علي الحجار أجرى خلال الأيام الماضية، البروفات النهائية للأغنيات التي سوف يقدمها خلال الحفل، واختار عددا من الأغنيات التي يغلب عليها الطابع الرومانسي، لتتناسب مع الاحتفال بعيد الحب.

علي الحجار يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية

وظهر «الحجار» مؤخرًا في حفل غنائي في مدينة الإسكندرية وكان الظهور الأول له بعد وفاة شقيقه المطرب أحمد الحجار، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مثل: «الأحلام»، و«لما الشتا يدق البيبان»، و«على قد ما حبينا»، و«مسألة مبدأ» و«شمعة ودمعة»، وغيرها من الأغاني.

علي الحجار في مهرجان الموسيقى العربية

كما أحيى مؤخرًا حفلا غنائيا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الثلاثين، ورفع شعار كامل العدد، وقدم العديد من أغانيه التي أحبها الجمهور.

آخر أعمال علي الحجار

جديرًا بالذكر أن آخر أعمال علي الحجار أغنية «اشتقنالك» التي طرحها رمضان الماضي، وهي من كلمات النجم صلاح عبد الله ولحن أحمد الحجار.