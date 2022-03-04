فوز حسام الزغاوي بمقعد نقيب المهندسين بسوهاج لفترة جديدة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مقعد نقيب المهندسين بمحافظة سوهاج، بفوز المهندس حسام الدين سعد عبدالهادي، وشهرته حسام الزغاوي، بنسبة 53% بينما حصد المهندس أيمن محمد حسن حسين وشهرته أيمن محمد هارون على نسبه 47%.

وكانت قد انطلقت في التاسعة من صباح هذا اليوم انتخابات الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بمحافظة سوهاج، بين كل من المهندس حسام الدين سعد عبدالهادي، وشهرته حسام الزغاوى، والمهندس أيمن محمد حسن، وشهرته أيمن هارون، في انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، وذلك مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

11 ألفا و600 مهندس من لهم حق التصويت

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهندسين في سوهاج 11 ألفا و600 مهندس من لهم حق التصويت، ويتم فرز الصناديق بمعرفة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في نفس اللجان عقب غلق باب التصويت، وتقام الانتخابات بمقر نقابة المهندسين بمدينة ناصر.

نتائج الجولة الأولى

ويذكر أن الجولة الأولى أسفرت عن حصول حسام الزغاوي، على عدد أصوات 696 صوتا بنسبة 42%، والمهندس أيمن محمد حسن حسين وشهرته أيمن محمد هارون، بعدد أصوات 358 صوتا بنسبة 21%.

وفاز كل من الأعضاء المهندس فتحي سلطان والمهندس عادل موسى، بمقعدى «شعبة الميكانيا»، والمهندسة علا صلاح والمهندس مينا عزت بمقعدي «شعبة المدني»، والمهندسة أمل عبدالحميد بمقعد «شعبة العمارة»، والمهندسة فريال خضيري بمقعد «شعبة كهرباء»، والمهندس مصطفى عادل بمقعد «شعبة التعدين».