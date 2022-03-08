نقيب المهندسين بالإسماعيلية بعد فوزه بالتزكية: نسعى لاستكمال ما بدأناه في الفترة الأولى

أعرب المهندس أحمد المصري، عن سعادته البالغة بفوزه بالتزكية، نقيبًا للمهندسين في محافظة الإسماعيلية، مؤكدا أنه شرف عظيم وتتويج كبير له، مشيرا إلى أنها الوحيد على مستوى النقابات الفرعية بكل محافظات الجمهورية، الذي فاز بالتزكية، إذ أجمع أعضاء الجمعية العمومية، على انتخابه نقيبا للمهندسين في المحافظة، ما يجعله الفترة المقبلة، يبذل أقصى ما في جهده لخدمة الأعضاء.

النقابة العامة للمهندسين ساعدتنا كثيرًا وقدمت خدمات عديدة

أضاف «المصري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أنه قضى أربع سنوات نقيب للمهندسين بالإسماعيلية، وفوزه بالتزكية اليوم، جعله يستكمل الدورة الثانية له، «الفترة الأولى كان فيها جهد كبير اتبذل الحمد لله، وده بفضل مجموعة عمل متكاملة في مجلس النقابة بالإسماعيلية، ولا يمكن أن نبخس الجهد الذي عملته النقابة العامة معنا».

وأشار نقيب المهندسين في الإسماعيلية، إلى أن نقابة الإسماعيلية، تُعد نقابة فرعية، وفرع من فروع النقابة العامة للمهندسين، فالنقابة العامة للمهندسين تبذل جهدًا كثيفًا، «خلال الفترة اللي فاتت، إحنا الحمد لله عملنا عمل كويس جدًا، وطورنا مبنى نقابة المهندسين بالإسماعيلية بالكامل، وعملنا خدمات لخدمة الأعضاء، متمثلة أننا عملنا حمام سباحة للكبار والصغار، وخدمات ترفيهية أخرى للأعضاء وأسرهم».

إنشاء شهر عقاري متطور.. منتظرين افتتاحه

وتابع: «عملنا أكاديمية لتعليم أبناء المهندسين والمهندسين أنفسهم السباحة، عملنا كافتيريا وسوبر ماركت، عملنا حاجة منتظرين الافتتاح بتاعها قريبا، وهي حاجة مهمة جدًا، أخذنا موافقة عليها من وزير العدل، وهي إنشاء شهر عقاري متطور متميز، عشان نبقى أول نقابة مهنية على مستوى الجمهورية تأخذ هذه الموافقة، مستنيين تحديد ميعاد من وزير العدل، عشان الافتتاح فقط، عشان نخفف على الناس اللي بتروح تعمل توكيل في أي شهر عقاري، بخلاف الرحلات وبرامج التدريب والتثقيف، عملنا أكتر من 120 دورة استفاد أكتر من 1100 مهندس في مجال عملة، بيشوف كل ما هو جديد».