تامر الكوراني يفوز بمقعد نقيب المهندسين في الغربية

فاز الدكتور مهندس تامر الكوراني، أمين عام نقابة المهندسين بالغربية السابق، بمنصب نقيب المهندسين بالغربية، وذلك في جولة الإعادة التي أجريت اليوم، على منصب نقيب مهندسي الغربية، بين الكوراني ضمن قائمة «معا نتميز» والمهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، قائمة «نبض المصريين».

منافسة شرسة

وانطلقت اليوم، انتخابات جولة الإعادة على مقعد نقيب مهندسين الغربية، في التاسعة صباحا، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وإشراف قضائي كامل، وذلك في مقري النقابة في مدينتي طنطا والمحلة، وشهدت مقار الانتخابات اقبالا متوسطا مع فتح باب الاقتراع في التاسعة صباحا، وزاد عقب صلاة الجمعة وقبل ساعات من غلق باب التصويت، وحرص أنصار المرشحين على توزيع الدعاية أمام مقر النقابة لدعم وحث أعضاء الجمعية العمومية على اختيار مرشحيهم.

كانت الجولة الأولى من الانتخابات نقابة المهندسين في الغربية، شهدت منافسة شرسة بين المرشحين، وأسفرت عن الإعادة بين المهندسة أماني هاشم التي حصلت على 1013 صوت قائمة «نبض المصريين»، والدكتور مهندس تامر الكوراني أمين عام النقابة الفرعية قائمة «معا نتميز» والذي حصل على 746 صوتا، على مقعد نقيب مهندسين الغربية.

مقاعد الأعضاء

فيما فازت باقي قائمة «نبض المهندسين»، بباقي مقاعد العضوية والشعب الـ7 خلال الجولة الأولى من انتخابات النقابة، التي شهدت منافسة قوية، بين 52 مهندسًا تنافسوا على 8 مقاعد منها مقعد النقيب، وسبعة مقاعد للأعضاء.