توقيع بروتوكول تعاون لإعادة إعمار 1000 منزل بالفرافرة

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة «صناع الخير» للتنمية بروتوكول تعاون لإعادة بناء وإعمار 1000 منزل بالفرافرة، ضمن مبادرة «سكن كريم»، وفي إطار المشروع القومي «حياة كريمة».

جاء ذلك على هامش ملتقى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة الثانى عشر بالأقصر، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

دعم الأسر الأكثر احتياجاً

وثمَّن محافظ الوادي الجديد، دور وزارة التضامن والمؤسسة في دعم الأسر الأكثر احتياجاََ بالمحافظة، من خلال عدد من المبادرات التي جرى تنفيذها، ومنها مبادرة «بيت يحميني»، والدفع بقوافل طبية مجانية للقرى والمناطق النائية، مشيراََ إلى أن البروتوكول يهدف إلى إعادة بناء 1000 منزل متهالك للأسر المستحقة، بقرى مركز الفرافرة.

«حياة كريمة» تواصل مسيرتها للحد من الفقر

يذكر أن قطار التنمية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يواصل مسيرته للحد من الفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بها، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تتبناها الدولة، وعلى رأسها رفع كفاءة المنازل، وتوصيل المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وتوصيل الغاز، فضلاً عن القوافل الطبية التي تنظمها المبادرة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وكشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الوادي الجديد، عن المشروعات التي يجرى تنفيذها، لافتة إلى أن المبادرة انتهت في مجال قطاع المياه من 10 مشروعات، كما بلغت نسب تنفيذ باقي المشروعات 80%، وفي قطاع المحليات جرى الانتهاء من الإنشاءات، وجارٍ عمل التشطيبات لـ6 مجمعات.