يبحث عشاق الفريق الأبيض عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والوداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا، إذ ينتظرون المباراة بشوق وترقب وخوف يصاحبهم من عدم تحقيق نتيجة إيجابية والقضاء على آمالهم في التأهل من دوري المجموعات والوصول إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

وينطلق اللقاء في الساعة السادسة مساء اليوم، ويستعد عشاق القلعة البيضاء لمشاهدة اللقاء من خلال تجهيز قنوات مفتوحة تنقل المباراة.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والوداد اليوم

وتقام المباراة التي يديرها طاقم تحكيم من دولة بوروندي، فى تمام السادسة مساء على ستاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري محدود لتشجيع فريق الزمالك، بينما يسعى آخرون لتشجيع فريقهم من خلال مشاهدة المباراة من المنزل.

حصلت قناة On Time Sports، على حقوق بث المباريات الأفريقية التي تقام على أرض مصر، ومن أجل مشاهدتها من خلالها عليك ضبط الإرسال الإريال الأرضي.

ويعرف أن شبكة قنوات «beIN SPORTS» تحصل دائما على بث المباريات المختلفة سواء الأفريقية أو العالمية، فهي مالكة لحقوق البث الفضائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكن المشاهدة من خلالها يكون باشتراك.

القنوات الفضائية الناقلة لمبارة الزمالك والوداد

تردد قناة beIN SPORTS على القمر «نايل سات»

تردد 11548 افقي.

- معدل ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 5/6.

تردد beIN SPORTS على «سهيل سات»

تردد 11566 عمودي.

- معدل ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 2/3.

تردد beIN SPORTS على القمر «يوتل سات»

تردد 11054 أفقي

- معدل ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 2/3.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في مموعته بدوري أبطال أفريقيا، حيث حصد نقطتين فقط بعد تعادله مع «بترو أتلتيكو» في القاهرة، و«ساجرادا»، وخسارة أمام الوداد في المغرب، ويحتل نادي الوداد المغربي المركز الثاني.