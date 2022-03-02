قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني.. اظبط الإريال واستمتع

ينتظرعشاق كرة القدم، خاصة جماهير القلعة الحمراء في مصر والدول العربية والإفريقية، اللقاء المرتقب بين فريقي الأهلي والمريخ السوداني، المقرر إقامته يوم السبت المقبل، والمؤجل من منافسات الجولة الأولى، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على إقامة مبارتي الذهاب والإياب بين الفريقين، على ملعب استاد السلام في القاهرة، نظرا لعدم وجود ملعبا متاحا للفريق الضيف في السودان الشقيق.

قناة مجانية تنقل مبارة الأهلي والمريخ السوداني

تنقل قناة On Time Sports، مباراة الأهلي والمريخ السوداني، على البث الأرضي الخاص بها، في إطار حقوق البث الأرضى داخل مصر، حسب القوانين المنظمة للفيفا، إذ يحق أن تبث أى مبارة دولية، تقام داخل مصر على القنوات الأرضية، لهذا يجب استخدام «الإريال» من أجل الحصول على بث المباراة.

ترددات القنوات الناقلة للمبارة

تبث قنوات beIN SPORTS، صاحبة حقوق البث الفضائى لدوري أبطال إفريقيا، مباراة الأهلي والمريخ السوداني، عبر التردادت التالية:

• تردد beIN SPORTS على القمر الصناعي المصري «نايل سات»:

- تردد 11548.

- أفقي.

- معدل ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة beIN SPORTS على القمر الصناعي «سهيل سات»:

- تردد 11566.

- عمودي.

- معدل ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على «يوتل سات»:

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مبارة الأهلى والمريخ

تقام المبارة المرتقبة بين فريقي الأهلي والمريخ السوداني فى دور الإياب، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 9 مساء على استاد السلام.

يشار أن كان مقرر لها أن تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، لكنها تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، التي استضفتها الإمارات، حيث نجح المارد الأحمر في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

يذكر أن النادي الأهلي، يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد نقطة واحدة، بعد خسارتة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدف مقابل لا شيء السبت الماضى، وتعادلة سلبيا مع الهلال السوداني.