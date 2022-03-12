5 ضوابط لإقامة موائد الرحمن في الأردن خلال رمضان

سمحت السلطات في الأردن رسميا، أمس، للجمعيات الخيرية بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المقبل، وذلك تنفيذا لما كانت الحكومة أعلنت عنه قبل أيام من أنها تعتزم مراجعة عدد من قيود مواجهة فيروس كورونا قبيل الشهر الكريم.

وسمحت السلطات الأردنية بعودة موائد الرحمن، خلال شهر رمضان، إلا أنه وضعت مجموعة من الضوابط التي تستهدف الحفاظ على العاملين في هذه الموائد، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مرتاديها.

وترصد «الوطن» ضوابط إقامة موائد الرحمن في الأردن خلال رمضان

1. على الجمعية الراغبة في إقامة مائدة الرحمن إبلاغ مديرية التنمية الاجتماعية.

2. التنسيق بشأن موقع المائدة مع الحاكم الإداري للمديرية.

3. اتخاذ التدابير الصحية اللازمة لحماية العاملين على موائد الرحمن.

4. اتخاذ التدابير الصحية اللازمة لحماية المرتادين على موائد الرحمن.

5. تطبيق بعض المعايير بشأن توزيع الوجبات وطريقة تقديمها.

ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من التفاصيل لاحقا بشأن بعض المعايير الصحية لكن هذا ما أعلن حتى الآن بشأن ضوابط إقامة موائد الرحمن في الأردن.

الأردن يستهدف العودة في رمضان إلى أجواء ما قبل كورونا

ويأتي قرار السلطات في الأردن بالسماح بعودة موائد الرحمن في إطار مجموعة من الجهود والقرارات التي تستهدف العودة بالبلاد إلى مرحلة ما قبل كورونا خلال شهر رمضان الكريم.

وستسمح المملكة الأردنية، خلال الشهر، بعودة بعض الأجواء مثل الأمسيات الرمضانية، وكذلك فتح البازارات، وغيرها من الأجواء التي افتقدها الأردن في ظل انتشار جائحة كورونا مثل غيره من الدول.

وتعد موائد الرحمن أحد الطقوس التي تميز شهر رمضان في الدول العربية والإسلامية، حيث لا تخل أغلب المناطق منها طوال الشهر الكريم، لكن ظروف مواجهة جائحة كورونا فرضت إلغائها، في إطار إجراءات التباعد الاجتماعي.