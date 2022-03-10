أرملة أحد الشهداء: نعتبر الرئيس السيسي أبا وأخا لنا

كشفت السيدة سهير علي عبدالعزيز، الأم المثالية لأسر الشهداء، تفاصيل حديثها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش تكريمها بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، موضحة: «سألني عاملة إيه، وهل محتاجة حاجة، وهل في حاجه مزعلاني؟ قولتله الحمد لله أموري ماشية»، مضيفة أنها اعتبرت الرئيس بمثابة أخ وأب لها.

علمت باختيارها أم مثالية لأسر الشهداء قبل أسبوع

وأضافت «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أنها علمت باختيارها أم مثالية لأسر الشهداء منذ أسبوع، موضحة: «فرحت جدًا واتبسطت، لأن زوجي ترك الأولاد وعمرهم شهور.. وحاليًا كبروا وتزوجوا وأنجبوا»، موجهة الشكر والتقدير للرئيس السيسي.

مصر انتصرت على الإرهاب انتصارًا حقيقيًا

فيما قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر انتصرت على الإرهاب انتصارًا حقيقيًا، مثمنًا فعاليات احتفالية يوم الشهيد اليوم بحضور الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن ما تضمنته الاحتفالية من فقرات أثرت في جميع الحضور، ورسخت فكرة الشهادة، وأكدت أن هناك من دفع الثمن حتى نعيش جميعًا في أمان واستقرار.

وأضاف «حسين»، أن التضحية التي قدمها الشهداء من أجل الوطن، تجعلنا مطالبون بمواصلة البناء، فمصر كانت تواجه إرهابًا عاتيًا، ومع ذلك عملت بشكل متوازي بين البناء ومواجهة الإرهاب، و ما أنفقته الدولة على مدار السنوات الماضية في المشروعات المختلفة، أدركنا قيمته في قدرة الدولة على مواجهة كورونا، وحرب أوكرانيا.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره في نفس البرنامج: «لو لم يُنفذ الإصلاح الاقتصادي كنا سندفع فاتورة باهظة»، منوهًا بأن تعويم الجنيه كان قرارًا جريئًا ولكنه مهم، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل والنظر للمستقبل، وأنه على أجهزة الدولة التحرك سريعًا لمواجهة التجار الجشعين، خاصة وأن مصر لديها مخزون كاف من السلع.

هناك أسر فقدت أحبائها دفاعًا عن الوطن

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن احتفال مصر بيوم الشهيد هو الحدث الأبرز على المستوى الداخلي اليوم، فهناك أسر فقدت أحبائها دفاعًا عن الوطن، لافتًا إلى أن الاحتفالية حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من المسؤولين وأسر الشهداء، موضحًا أن أسر الشهداء دفعت ثمنًا غاليًا في تقديم أبنائها فداءً للوطن.

وأشار إلى أنه حضر الاحتفالية مع عدد من الإعلاميين، معتبرًا أن لقطة اليوم كانت استقبال الرئيس السيسي للأم المثالية لأسر الشهداء، موضحًا: «كانت لقطة مميزة، ونشعر أن الرئيس يتحول من أكبر مسؤول في الدولة في هذا اليوم لمواطن عادي يعبر عن مشاعره تجاه وطنه».