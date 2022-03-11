القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا غدا

ساعات تفصلنا عن اللقاء المرتقب بين فريقي المارد الأحمر وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في إطار الجولة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2022، والتي من المقرر إقامتها غدًا السبت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد الموافق 12 مارس، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 مساء بتوقيت السعودية والخامسة مساء بتوقيت الإمارات، وعليه يبحث الكثير من الجماهير الحمراء عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز.

ووفقا لما هو مُعلن، يوجد عدد من القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز، بعضها يبث على النايل سات، وأخرى على سهيل سات ويوتل سات، إذ أن أغلبها قنوات إفريقية ستبث المباراة على البث الأرضي الخاص بها وهي:

قناة RTI الإيفوارية

في وقت سابق، أعلنت القناة الإيفوارية بث المباريات من خلال ترددها التالي:

- القمر الصناعي يوتلسات.

- التردد 11900 .

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- الجودة SD .

قناة RTS 2 HD SenegalRTB TVTVT Internation

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة RTI 1ORTB TV

التردد: 11881

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500.

كما يمكن متابعة المباراة المهمة بين الفريقين من خلال قنوات «beIN SPORTS»، التي حصلت على حقوق البث للبطولة وتفاصيل تردداتها هي:

قناة beIN SPORTS على نايل سات

- التردد 11548.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا التي تضم كلاً من المريخ والهلال، بجانب صن داونز بطل جنوب إفريقيا صاحب المركز الأول، إذ يسعى المارد الأحمر للفوز عليه واقتناص 3 نقاط بعد الهزيمة التي تعرض لها من الفريق في مواجهة الجولة الثالثة بهدف وحيد في القاهرة.