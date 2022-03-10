القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

ينتظر جماهير الكرة المصرية، خاصة عشاق النادي الأهلي فى مصر وبالخارج، اللقاء المرتقب بين المارد الأحمر وفريق صن داونز، إذ ستقام المباراة يوم السبت المقبل فى الساعة الثالثة عصرا، بالجولة الرابعة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

beIN SPORTS صاحبة حقوق البث الفضائي

ومن المقرر أن يتم بث المباراة التى ستقام فى جنوب أفريقيا، على تردد شبكة قنوات «beIN SPORTS»، الفضائية، إذ إنها المالكة لحقوق البث لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنقل شبكة قنوات beIN SPORTS، المبارة من خلال ثلاث تردادت مختلفة، عبر الأقمار الصناعية الثلاثة فى شمال أفريقيا، وهي: «نايل سات، سهيل سات، يوتلسات»، لإتاحة المزيد من الفرص أمام الجماهير المصرية والعربية والأفريقية من عشاق النادي الأهلي والكرة المصرية لمتابعة المباراة.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تردد قناة beIN SPORTS الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز على قمر «يوتلسات»

- أفقي 11054.

- معدل ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز على قمر «نايل سات»

- 11548 أفقي.

- معدل ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة beIN SPORTS الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز على قمر «سهيل سات»

- 11566 عمودي.

- معدل ترميز 27500.

- تصحيح الخطأ 2/3.

بعثة الأهلي تصل جنوب أفريقيا

ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم، إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لملاقاة فريق صن داونز، وذلك بالجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى دور المجموعات برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع فريق الهلال السوداني، في مباراة الجولة الثانية التي أقيمت خارج ملعبه دون أهداف، بينما خسر المارد الأحمر على ملعبه، فى مباراة الذهاب من صن داونز بنتيجة 1/صفر، ثم فاز على المريخ السودانى بثلاثة أهداف.