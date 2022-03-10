قائمة البنوك الأكثر مشاركة بمبادرة إحلال السيارت.. «الأهلي» في الصدارة

حددت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والتي مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 عاما، بسيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، قائمة بأكثر البنوك المحلية مشاركة في المبادرة منذ انطلاقها في شهر يناير 2022، وحتى شهر مارس الجاري، بعدما نجحت المبادرة في إحلال أكثر من 15500 سيارة جديدة بدلا من السيارات التي يرجع تاريخ إنتاج لعام 2000 فأقل.

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إنه تم تحديد 10 بنوك مشاركة بفاعلية في المبادرة من بين أكثر من 30 بنكا تتعاون مع الحكومية المصرية في تنفيذ المبادرة منذ العام الماضي.

البنك الأهلي في الصدارة

وأوضح رئيس المبادرة لـ«الوطن»، أن البنك الأهلي المصري تصدر قائمة البنوك الأكثر مشاركة في مبادرة الإحلال بنحو 19250 طلب إحلال، يليه في المرتبة الثانية بنك مصر بنحو 12150 طلبا، بينما جاء بنك التعمير والإسكان في المرتبة الثالثة بـ3425 طلبا.

وتابع «عوض»، بأن بنك القاهرة جاء في المرتبة الرابعة ضمن قائمة البنوك الـ10 الأكثر مشاركة بـ2475 طلبا، ثم بنك قطر الوطني الأهلي بـ2380 طلبا، ثم حل بنك قناة السويس في المركز السادس بـ1685 طلبا، وجاء البنك التجاري الدولي في المركز السابع بـ1410طلبات، ثم بنك فيصل الإسلامي بـ605 طلبات في المركز الثامن.

المصرف المتحد في المركز العاشر

وبحسب رئيس المبادرة، حل البنك الزراعي المصري في المركز التاسع بـ575 طلبا وأخيراً جاء المصرف المتحد بـ 415 طلبا في المركز العاشر.

وأشار «عةض» إلى أن البنك المركزي المصري وضع محفظة ائتمانية لهذا الغرض تقدر بنحو 15 مليار جنيه، تم الصرف منها حوالي 3 مليارات جنيه حتي نهاية فبراير 2022.