«اشتري اللحوم والياميش بأقل الأسعار».. اعرف أبرز منافذ وزارة الزراعة

تتجه الدولة إلى طرح كميات كبيرة من السلع والمنتجات لمواجهة غلاء الأسعار في الأسواق، والذي شهده المواطنين خلال الأيام الماضية، خاصة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومن ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين، طرح كميات من السلع واللحوم في منافذ وزارة الزراعة، التي تضع تخفيضات من 25 لـ30% على بعض المنتجات بكافة الفروع والمنافذ، كما يصل التخفيض على بعض منتجات ياميش رمضان وعسل النحل إلى 50%.

أسعار المنتجات في منافذ وزارة الزراعة

ويبدأ كيلو اللحوم المجمدة من 65 جنيهًا ليصل إلى 110 جنيهات للحوم البلدي، كما يمكن طرح الدواجن بأسعار تصل إلى 45 جنيهًا للكيلو، ويصل كيلو «البانيه» إلى 75 جنيهًا.

عناوين منافذ وزارة الزراعة

وفيما يلي تستعرض الوطن أبرز عناوين منافذ وزارة الزراعة التي تصل إلى 409 منافذ على مستوى الجمهورية، سواء ثابتة أو متنقلة وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الزارعة، وهي كالتالي:

- شارع وزارة الزراعة بمنطقة الدقي وأمام نادي الصيد.

- منفذ وزارة العدل - لاظوغلي - الديوان العام.

- منافذ بشارع صلاح سالم بجوار نادي اتحاد الشرطة.

- شارع سيف الإسلام - المطبعة، 2 شارع الهرم.

- منفذ شارع الكورنيش، منفذ السلام أمام مستشفي السلام بمنطقة المعادي.

- منفذ التجمع بجوار سور الهيئة العامة للثورة السمكية.

- منفذ نادي دجلة بمنطقة طرة البلد.

- منافذ الهرم شارع سيف الإسلام المطبعة، ومركز البحوث بالجيزة.

- منفذ بمدينة 6 أكتوبر: الحي المتميز - سنتر 3.

ويوجد 4 منافذ بمنطقة مايو منها: «خلف جهاز مايو، أمام المجزر الآلي، مجاورة 3 أمام نادي 15 مايو، المجاورة السابعة أمام عمارات منتصر».

- كما يوجد منفذ سانت كاترين أمام السنترال بجوار مخبز العيش.

- كما يوجد منفذ طابا «القرية البدوية».

- ويوجد منفذ مدينة نوبيع، منفذ دهب بجوار مدرسة علي بن أبي طالب.