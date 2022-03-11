بثينة رشوان تواصل عرض مسرحية «في انتظار بابا» رغم وفاة شقيقها

كشف مصدر من داخل المسرح القومي لــ«الوطن» أن الفنانة بثينة رشوان أخبرت إدارة المسرح ومخرج العرض المسرحي «في انتظار بابا» بأنها مستعدة للعرض اليوم وغدًا وبعد غد بالرغم من وفاة شقيقها عصر اليوم، وأصرت على الحضور والعرض متخطية حزنها، بالرغم من مطالبة القائمين على العرض لها بالراحة إلا أنها رفضت.

تفاصيل عرض «في انتظار بابا»

وبناء على ذلك، وجهت إدارة المسرح القومي الشكر لبثينة رشوان والفنانة سماح أنور التي تمر بوعكة صحية إلا أنها أصرت على العرض أيضًا.

إصرار سماح أنور وبثينة رشوان على العرض

وكتبت صفحة المسرح الرسمية: «المحترمين بزيادة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها النجمتان سماح أنور، وبثينة رشوان من مرض سماح، ونصيحة الأطباء لها بالراحة ووفاة شقيقة بثينة اليوم، إلا أنهما صممتا على استمرار العرض المسرحي (في انتظار بابا) على خشبة المسرح القومي اليوم وغدًا وبعد غد إن شاء، ولم تفكرا في أنفسهما بل فكرتا واحترما المسرح والجمهور وزملائهما في الفرقة تحية حب وإعزاز واحترام للنجمتين خلقًا وفنًا».

وكانت آخر أعمال مسرحية «زقاق المدق» عام 2021 مع كل من: دنيا عبدالعزيز ونهال عنبر وأمل رزق وغيرهم من الفنانين، وعرضت بين القاهرة والإسكندرية وحققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، والمسرحية من تأليف الكاتب الراحل نجيب محفوظ ومن إخراج عادل عبده.

أما عن أعمالها في الدراما فكانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل «ولاد السيدة» عام 2015، وشاركها البطولة كل من طارق لطفي، محمد كريم، عبدالرحمن أبوزهرة، عفاف شعيب، لطفي لبيب، فاروق فلوكس، سعيد عبدالغني، أحمد فؤاد سليم، هياتم، عمر الإبياري ومن تأليف مجدي الإبياري وإخراج هاني إسماعيل.