بدء عزاء شقيقة أحمد سلامة وسط غياب تام لنجوم الفن

بدأ، منذ قليل، عزاء شقيقة الفنان أحمد سلامة، في أحد مساجد منطقة مدينة نصر، وسط غياب حضور نجوم الوسط الفني.

وأعلن الفنان أحمد سلامة، وفاة شقيقته الدكتورة آمال سلامة أمس، بعد إصابتها بمضاعفات إثر عملية قلب مفتوح، ووافتها المنية فجر الأربعاء بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من مشاكل صحية بالقلب، ما دفعها لإجراء عملية قلب مفتوح، في أحد المستشفيات بمدينة نصر، ودفنت في مقابر الأسرة.

أحمد سلامة ينعى شقيقته

وكتب أحمد سلامة عبر صفحته على «فيس بوك» عقب وفاة شقيقته: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله شقيقتي الدكتورة آمال سلامة.. تغمدها الله برحمته وغفر لها».

وانهالت التعازي منذ إعلان الفنان احمد سلامة، خبر وفاة شقيقته أمس عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، داعيين لها بالرحمة و المغفرة وبالصبر والسلوان لأسرة الفقيدة.

أحمد سلامة عضو نقابة المهن التمثيلية

ويذكر أن الفنان أحمد سلامة جرى اختياره في مجلس نقابة المهن التمثيلية، بدلا من الفنان أحمد صيام الذي تقدم باستقالته منذ أشهر قليلة ماضية.