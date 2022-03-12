مواقيت الصلاة اليوم السبت 12-3-2022 في محافظات مصر

مع اقتراب منتصف شهر شعبان، يحرص الكثير من المسلمين على صيام أيام المنتصف، نظرا لأهميتها وأجرها المضاعف، ما يجعل الكثيرين منهم يتابعون مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات في مصر، فضلا عن تخطيط وتحديد إنجاز المسئوليات اليومية بناء على مواعيد الصلاة.

واهتماما بما يبحث عنه متابعو بوابة «الوطن»، نقدم من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في مصر وفي عدد من الدول العربية اليوم السبت الموافق 12 مارس، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

يحل موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 04:42، ويأتي أذان الظهر في تمام الساعة 12:05، ويرفع أذان العصر عند الساعة 03:28، ويقام أذان المغرب عند الساعة: 06:01، بينما يكون أذان العشاء في تمام الساعة 07:18 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

يحل موعد أذان الفجر في محافظة الإسكندرية، في تمام الساعة 04:47، ويقام أذان الظهر في تمام الساعة 12:10، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:33، ويحل أذان المغرب عند الساعة 06:06، ويرفع أذان العشاء في تمام الساعة 07:24.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

يحل موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية، في تمام الساعة 04:43، ويرفع أذان الظهر في تمام الساعة 12:06، ويقام أذان العصر عند الساعة 03:29، ويرفع أذان المغرب عند الساعة 06:02، وأخيرا يأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:20.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

يحل موعد أذان الفجر في أسيوط عند الساعة 04:44، ويرفع أذان الظهر في تمام الساعة 12:05، ويقام موعد أذان العصر عند الساعة 03:29، ويحل أذان المغرب في تمام الساعة 06:02، كما يحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:17.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

يقام أذان الفجر بمحافظة سوهاج، في تمام الساعة 04:42، ويحل أذان الظهر عند الساعة 12:03، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:27، ويقام أذان المغرب في تمام الساعة 06:00، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:15.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

يأتي موعد أذان الفجر في محافظة أسوان عند الساعة 04:39، ويرفع أذان الظهر في تمام الساعة 11:58، ويحل موعد أذان العصر عند الساعة 03:22، ويرفع أذان المغرب في تمام الساعة 05:56، كما يحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:09.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وبالنسبة للدول العربية فتكون مواعيد الصلاة بها كما يلي وفق الهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة في دبي

يحل موعد أذان الفجر في دبي عند الساعة 05:13، ويأتي موعد أذان الظهر عند الساعة 12:29، ويقام أذان العصر في تمام الساعة 03:53، وأذان المغرب عند الساعة 06:26، ويرفع أذان العشاء عند الساعة 07:56.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

يحل موعد أذان الفجر في مكة المكرمة في تمام الساعة 05:16، ويحل موعد أذان الظهر الساعة 12:30، ويقام أذان العصر في تمام الساعة 03:54، ويرفع أذان المغرب عند الساعة 06:29، وتقام صلاة العشاء في تمام الساعة 07:59.