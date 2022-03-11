أستاذ لغة برتغالية: باولو كويلو كتب معظم أعماله الأدبية أثناء السفر

قال الدكتور ماجد الجبالي، رئيس قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن في جامعة أسوان، إن هذا القسم هو الأول من نوعه في مصر، وتأسس بعدما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي البرتغال في عام 2016، وجرى افتتاح قسم ثانٍ للغة البرتغالية في كلية الألسن بجامعة عين شمس بعد زيارة الرئيس البرتغالي لمصر.

الجبالي: كتب معظم أعماله الأدبي أثناء السفر

وتناول «الجبالي» في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، سيرة الأديب العالمي باولو كويلو، موضحًا أنه ينتمي إلى الأدب البرازيلي: «كتب معظم أعماله الأدبية أثناء السفر، وبدأ حياته ببعض الكتب غير المشهورة مثل الساحر، ثم تناول بعض الأغاني وخرج من البرازيل إلى أوروبا واشتهر».

وتابع رئيس قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن في جامعة أسوان: «في رواية الخيميائي استجمع تجربته الأدبية بلغة بسيطة وصلت إلى عدد كبير جدا من القراء»، وتطرق إلى سر تعدد ترجمة اسمة العمل نفسه: «توجد 3 تراجم عربية لاسم الخيميائي وكلها ليست من اللغة مباشرة، لكنها تُرجمت من لغات وسيطة».

الجبالي: الخيميائي تناولت فطرة بحث الإنسان ومعنى الحياة

وأوضح أن رواية «الخيميائي» حققت شهرة واسعة، لأنها تناولت فطرة بحث الإنسان ومعنى الحياة: «وسط رتابة وفوضى الحياة تتعدد الخيارات ويسلك الإنسان مسالك مختلفة في مراحل معينة من حياته، وكان موضوع الكتاب الرئيسي هو الحلم الشخصي الذي يبحث فيه الإنسان الحديث».

وأضاف أن موضوع الرواية تناول خوف الإنسان الحديث من المستقبل، وحاول باولو كويلو الإجابة عن أسئلة الإنسان بشكل ساحر، في إطار الحركة المستمرة للوصول إلى الكنز.

وتابع رئيس قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن في جامعة أسوان: «رواية الخيميائي مكتوبة بلغة بسيطة تصل لكل الناس، وهي مختلفة عن لغة الأدب الحديث الذي بدأ يتبع تقنيات نفسية أكثر تعقيدا، كما استعان كويولو بتقاليد أدبية شعبية برازيلية، مثل السحر والبحث عن الروحانيات الداخلية من خلال منهج مختلف عن النهج العلمي الأوروبي».