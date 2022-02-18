مناقشة رواية «القطائع.. ثلاثية ابن طولون» في بيت السناري.. الأربعاء

تُنظِّم مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار من خلال إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان: «القطائع.. ثلاثية ابن طولون»، للكاتبة والروائية الدكتورة ريم بسيوني، وذلك يوم الأربعاء المقبل، الموافق 23 فبراير، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تفاصيل ندوة القطائع

وحسب بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية تحاضر في الندوة الدكتورة ريم بسيوني الكاتبة والروائية والأستاذة في الجامعة الأمريكية، وقد حصلت ريم بسيوني على عدد من الجوائز والتكريمات أبرزها جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق»، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها «أولاد الناس... ثلاثية المماليك»، وصدر لها عدد من الأعمال الروائية مثل: «الحب على الطريقة العربية»، و«الدكتورة هناء»، و«أولاد الناس ثلاثية المماليك»، و«القطائع ..ثلاثية ابن طولون».

يدير الندوة الدكتور شريف شعبان وهو كاتب روائي ومؤرخ فني خبير في الآثار المصرية، وحاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ الفنون المصرية القديمة من جامعة القاهرة 2013، ويعمل كمحاضر لمادة تاريخ الفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة، ومسئول للنشر بمركز المعلومات، ومسئول ملف النشاط الثقافي والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار.

تأتي هذه الندوة في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

أحداث رواية القطائع

يشار إلى رواية«القطائع» تأخذ القارئ من خلالها في رحلة عبر التاريخ المصري في زمن ابن طولون لتروي عبر ثلاث روايات منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث الأجواء المصرية في ذلك الوقت.

وعبر الثلاث حكايات نجد الحضور الطاغي لشخصية ابن طولون في رواية القطائع، وتأثيره على الأحداث والشخصيات وعلاقته بهم حتى بعد رحيله.

وتتضمن القصة الأولى صراع ميسون وأنس لحماية حبهما، والثانية زواج ابن طولون من أسماء المصرية التي عشقته، والثالثة عائشة المصرية ابنة ابن طولون وعبد الرحمن العربي.