نيفين مندور عن قضية تعاطي المخدرات: أبويا كان المقصود وروحت في الرجلين

كشفت الفنانة نيفين مندور عن كواليس القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات، قائلة إن هذا الموضوع يخص والدها، وليس هي نهائيًا وكان هو المقصود، موضحة «أنا اللي روحت في الرجلين».

أبويا عاش بين نارين

وأضافت نيفين مندور خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الجمعة، أن والدها كان يعيش بين نارين، نار ابنته التي اتهمت بتعاطيها المخدرات وما بين سمعته.

حصلت على براءة من الدقيقة الأولى

وأشارت إلى أنها حصلت على براءة من هذه التهمة منذ اللحظات الأولى، وأنها رفضت الخروج للجمهور والكشف عن ذلك بناء على نصائح المحيطين بها، وما يفرق معها هي صورتها أمام أهلها.

وتابعت: «ربنا كبير وأخدت براءة من أول دقيقة، ومحدش قدر يشكك، وفكرت كتير أطلع وأقول كدة بس ردود فعل الناس اللي واقفة في صفي خلتني مردش، 90% من الناس شايفيني بالصورة الحقيقية.. فأصلح صورتي لمين؟، أنا اللي بيني وبين ربنا هو اللي يفرق وأهلي بس».

3 صدمات في 2013

وواصلت الفنانة نيفين مندور، وهي متأثرة: «ماما توفت 16 يناير 2013 والقضية كانت 13 مارس 2013 وعملت حادثة بعربيتي 28 مارس 2013، وطرت فوق مقطورة مش محملة بحاجة للناحية التانية، واللي وقف عربيتي جبل من الرمل جنب الترعة على الطريق الصحراوي».

مرض أمي سبب غيابي 8 سنوات

وعن سر غيابها الفترة الماضية، قالت إن السبب كان مرض والدتها، معقبة: «أمي اللي يرحمها كانت تعبانة وقعدنا حوالي 8 سنين بين المستشفيات، وهي كانت أولى بأي دقيقة».

وكشفت أنها كانت تشعر ببعض الخوف بعدما حققت نجاحًا في فيلم «اللي بالي بالك» مع الفنان محمد سعد، معقبة: «كسلت وكنت خايفة وبعدين أمي تعبت، ولما قررت أرجع أمثل أبويا رفض بالرغم إنه كان بيدلعني».