ضبط تشكيل عصابى بسوهاج.. حاولوا غسيل 190 مليون جنيه حصيلة «المخدرات»

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، تشكيلا عصابيا مكونا من 8 أشخاص لهم معلومات جنائية، بتهمة الاتجار في المخدرات وغسيل متحصلات تجارتهم التي بلغت 190 مليون جنيه، وذلك من خلال عمليات سحب وإيداع بالبنوك وإنشاء مشروعات تجارية وشراء عقارات وسيارات.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تفاصيل ضبط المتهمين

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 8 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة البلينا بسوهاج، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم، وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

محاولات لغسل الأموال

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قُدرت تلك الممتلكات بمبلغ 190 مليون جنيه تقريبا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة للتحقيق.