علاج الإدمان: المخدرات لا تحسن الحالة المزاجية أو تنشط القدرة الجنسية

قال الدكتور هشام جمعة، اختصاصي علم النفس وعلاج الإدمان، بصندوق مكافحة التعاطي والإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ الإدمان يدمر الأسرة المصرية ويؤثر سلبا على المجتمع.

خطورة المخدرات

وأضاف «جمعة»، في حواره ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «المجرم ليس مجرما بطبيعة الحال أو في الأساس، لكن في بعض الأحيان قد تدفع المخدرات البعض إلى ارتكاب جرائم للحصول على الأموال».

وتابع اختصاصي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة التعاطي والإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، أنّ المخدرات تؤثر على الشقين النفسي والجسدي، كما تختلف النشوة والإحساس والسعادة والتأثيرات الوقتية بين مادة وأخرى.

الحديث عن فائدة المخدرات في تقليل الاكتئاب وزيادة القدرة الجنسية وهم

وأردف هشام جمعة: «الكلام عن تسبب المخدرات في تقليل الاكتئاب وزيادة القدرة الجنسية والتركيز والإبداع بشكل أكبر جزء كبير منه وهم»، وأكد أن الدولة المصرية تحاول هدم الأفكار الشائعة والمغلوطة عن المخدرات، موضحًا أن المتعاطي يجب أن تتوافر لديه النية للعلاج حتى يتصل بالصندوق على الخط الساخن 16023 في أي وقت على مدار الساعة، وعندها سيتوجه لأحد المراكز الشريكة للصندوق والعلاج بالمجان وفي سرية تامة منعا من الوصمة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الصندوق يتعامل مع 28 مركزا على مستوى الجمهورية: «مش بنسأل على الاسم والرقم القومي حفاظا على السرية، وإحنا قريبين من كل مواطن، والأمر يتوقف على إرادة المتعاطي في الحصول على العلاج، وهناك 3 مراحل للعلاج، وهي سحب السموم بالحصول على الأدوية وتتراوح بين 5 و10 أيام».

وأوضح أن المرحلة الثانية وهي التأهيل النفسي والاجتماعي وتستغرق من شهر إلى 3 أشهر، وعندها يفهم المريض طبيعة المرض وكيفية تجنبه بعد الخروج حتى لا تحدث انتكاسة، أما المرحلة الثالثة فهي الرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي وفيها يتم استكمال جلسات العلاج النفسي، وينخرط في مشروعات الدمج المجتمعي وتمكينه اقتصاديا.