السيناريست محمد سليمان: خالد النبوي سيظهر في ثوب جديد بمسلسل «راجعين يا هوى»

قال السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، إن الفنان خالد النبوي دقيق للغاية في اختياراته الدرامية وتفاصيل عمله، «إحنا حافظين بعض، ونجحنا قبل كدة ويا رب نكرر هذا النجاح السنة دي لأنه هيظهر في نوع مختلف تماما»، لافتا إلى أن الفنان النبوي سيظهر خلال عمله المقبل بشكل لم يعتاد عليه الجمهور، «بيلعب في منطقة جديدة جدا، وأنا مراهن على ده الحقيقة في مسلسل راجعين يا هوى».

عبدالمالك: التجربة خطيرة وأنا منتظرها ومنتظر نتيجتها بشغف

وأضاف «عبدالمالك»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة «CBC»، أن المخرج محمد سلامة قام بتصوير كلا من مسلسل «رحيم» ومسلسل «موسى» من قبل، «التجربة خطيرة وأنا منتظرها ومنتظر نتيجتها بشغف».

وأوضح أنه تواصل مع أسرة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة وأخبرهم بأن الأجيال الجديدة لا تعلم الكثير عن أعماله، لذا قرر متابعة الأعمال القديمة وتقديمها بشكل مختلف، وهو ما سيظهر خلال الموسم الرمضاني المقبل، «تجميع أكثر من نوع درامي في عمل واحد لإرضاء أذواق الجمهور كان تحديا كبيرا، وده أنا راهنت عليه بتقديم الشكل الأصيل للأستاذ أسامة أنور عكاشة في شكل جديد في 2022».

«اسم مؤقت» كان عملا مختلفا وتجربة فريدة

وأكد أن مسلسل «اسم مؤقت» كان عملا دراميا مختلفا قدم فيه الفنان يوسف الشريف تجربة فريدة، وهو ما أكد بأن مخرجي السينما وعندما يعملوا في الأعمال الدرامية فقد أثبتوا كفاءة وجدارة في العمل التلفزيوني، «حصل نقله كبيرة، واسم مؤقت كان أحد علامات النقلة دي، ودي محطة مهمة وبفتخر بيها».

وتابع: «لدينا أساطير بأن الأعمال التاريخية لجمهور نخبوي متخصص، إلا أن مسلسل ممالك النار جاء في حقبة صعبة تناول فيها المماليك في مصر والدولة العثمانية، وكان أحد أحلامي أني أقدمها في يوم من الأيام، وقدمتها في 2018 بشكل ضخم وإنتاج غير مسبوق، وكان عندنا طموح اجتياز ذلك السقف والوصول للجماهير».