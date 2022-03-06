طرح البوستر الرسمي لمسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل «راجعين يا هوى» البوستر الرسمي للمسلسل، الذي يضم عدد كبير من الفنانين، على رأسهم خالد النبوي، هنا شيحة، نور، أنوشكا، أحمد بدير، نور النبوي، وسلمى أبو ضيف، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.

أحداث مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى تدور أحداثه حول بليغ أبو الهنا، الذي يعود إلي مصر وعليه ديون طائلة، نتيجة خسائر أعماله التجارية في أوروبا، فيضطر إلى دخول في محاولات استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه، لتشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم، يجعله يواجه مهمة أكثر أهمية، كي يلم شمل العائلة بالحب والتأخي من جديد، في الوقت ذاته، تصحو قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل في تجربة عاطفية جديدة مع ماجي.

وصور خالد النبوي، في عدد كبير من المناطق في القاهرة، من بينها شارع المعز وغيرها من الأماكن المختلفة.

آخر أعمال خالد النبوي

كانت آخر أعمال خالد النبوي، مسلسل «البحث عن علا»، الذي ظهر به كضيف شرف مع هند صبري، ولقى دوره نجاح كبير للغاية، كما ينتظر عرض فيلم «أهل الكهف»، مع غادة عادل ومحمد ممدوح ومحمود حميدة وأحمد عيد وأحمد فؤاد سليم ومحمد فراج وغيرهم من النجوم، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور.

ويعرض حاليا في السينمات لخالد النبوي، فيلم قمر 14، الذي كان عرضه الأول بمهرجان الجونة الماضي، والفيلم عبارة عن مجموعة كبيرة من قصص الحب، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، شيرين رضا، ياسمين رئيس، أحمد مالك، أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيدومي الغيطي ومن إخراج هادي الباجوري.