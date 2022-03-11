ارتفاع منسوب مياه الترع بكفر الشيخ لاقتراب حصاد المحاصيل الشتوية

أكد محي الدين عبد المعبود، عضو الجمعية المشتركة بمركز الرياض، التابع لمحافظة كفر الشيخ، ارتفاع منسوب مياه ترع في المحافظة، نظراً لاقتراب موسم حصاد المحاصيل الشتوية، وعلى رأسها محصول القمح، وبنجر السكر، والفول، والكتان، والبرسيم.

وأضاف عبد المعبود أن المحاصيل الزراعية هي عصب الاقتصاد بالمحافظة، كون الإقليم زراعيًا من الدرجة الأولي، علاوة على أن تربية المواشي هي داعم للفلاحين لكسب قوت يومهم على مدار العام بالنسبة للمزارعين.

المساحات المنزرعة

وأضاف، محي الدين، في تصريح لـ«الوطن»، أن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية في المحافظة، بلغت 254 ألف فدان قمح، و12ألف فدان بنجر السكر، 54 ألف فدان فول، و16 ألف فدان كتان، 140 ألف فدان برسيم.

وتحتوي المحافظة على ثلاث فئات متنوعة للزراعات، الحقلية والشتوية والصيفية، للمحاصيل الاستراتيجية: للقمح، الأرز، سكر البنجر، زراعات الموالح، والخضروات، بمساحة 5.4 مليون فدان على مستوي الإقليم.