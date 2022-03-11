«الإسكندرية السينمائي» يعلن موعد بدء التسجيل للمشاركة في دورته الـ38

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، فتح باب التسجيل للمشاركة في دورته الثامنة والثلاثين، بدءًا من أول أبريل حتى بداية يوليو المقبل، وهي الدورة التي تقام في الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر المقبل.

وكشفت الناقدة مرفت عمر، نائب رئيس المهرجان، عن أن مسابقات المهرجان تتضمن أفلامًا من دول البحر المتوسط للقارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا، تتنوع بين الروائي والوثائقي الطويل والقصير، والتي جرى إنتاجها خلال العام الجاري والعام السابق فقط، إلى جانب مسابقة أفلام الطلبة ومسابقة السيناريو التي تحمل جوائزها اسم السيناريست الراحل ممدوح الليثي، الرئيس الأسبق لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

تفاصيل المشاركة عبر موقع المهرجان

ولفتت عمر إلى أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بشروط المشاركة من خلال الرابط التالي: www.alexmcff.com.

وفيما يتعلق بمسابقة السيناريو للأفلام الروائية الطويلة، من المقرر استقبال الأعمال في مقر إدارة المهرجان الكائن في ٩ شارع عرابي بوسط البلد، عمارة الشماع الدور الثامن.

تاريخ مهرجان الإسكندرية

مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، هو مهرجان سينمائي دولي سنوي، يعقد في مدينة الإسكندرية المصرية في شهر أغسطس من كل عام، جرى تدشينه للمرة الأولى في العام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي رأسها وقت إنشائها عام 1973 الناقد كمال الملاخ.