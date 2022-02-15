روسيا تحصد جائزة أحسن فيلم في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

حصد الفيلم الروسي «coo- coo» للمخرجة سفيتلانا بيلوروسوفا، جائزة أحسن فيلم هيباتيا الذهبية، ضمن مسابقة الفيلم الروائي الدولي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذي اختتم فعاليات الدورة الثامنة منه أمس برئاسة المخرج محمد محمود، بينما كانت جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية من نصيب الفيلم الإيطالي «a new perspective» إخراج ايمانويلا بونزانو.

الفيلم الكويتي سهرة مع ليلى

وحصد الفيلم الكويتي سهرة مع ليلى، إخراج هيا الغانم، جائزة أحسن فيلم هيباتيا الذهبية في مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية، أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية كانت من نصيب الفيلم البرتغالي «تاليا» إخراج بيدرو كروز.

وحصد الفيلم الباكستاني «swipe» للمخرج عرفات مظهر، جائزة أحسن فيلم هيباتيا الذهبية، وذلك في مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية من نصيب فيلم «depths of night» للمخرج step c من هونج كونج، وهناك تنويه خاص للفيلم الجزائري «bridge» للمخرج بوكيف شوقي.

جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وحصد الفيلم السوري «الحقيقة- المقايلة» للمخرجة مارسيل العيد، جائزة هيباتيا الذهبية لأحسن فيلم، وذلك في مسابقة الفيلم العربي، أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية كانت مناصفة بين الفيلم التونسي كورنتي، للمخرج عزيز شناوي، والفيلم السوري سارة للمخرج علاء أبو فراج، وهناك تنويه خاص للفيلم المصري «احترس من الوحش» للمخرج عبد الرحمن حمد، وللممثلة سهير صالح عن الفيلم السوري «سارة» للمخرج علاء أبو فراج، وللممثل إبراهيم البراوي عن فيلم سلام.

وحصل فيلم العين الثالثة للمخرجة دينا ياسر، على جائزة هيباتيا الذهبية لأحسن فيلم ضمن مسابقة أفلام الطلبة المصريين، وكانت جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية من نصيب فيلم كلاكس، للمخرجة مايا صباهي، وهناك تنويه خاص للممثلة هبه عبد الغني عن فيلم قهوة فريال للمخرج مهند الكاشف، وفيلم أحبك أكرهك للمخرجة أيه مرسي، وفيلم فالسي للمخرج أدهم مدحت لاستخدامه التكنولوجيا بشكل جيد، وفيلم سكس دول، للمخرج معتز النجار.

فيما كانت جائزة لجنة تحكيم جمعية النقاد المصريين من نصيب الفيلم الأمريكي feeling through، للمخرج دوج رولاند.